Manolo Jiménez inaugura planta GEMMSA en Saltillo: inversión de 600 millones

Saltillo, Coah.- "Hoy reiteramos nuestro compromiso de trabajar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con todo nuestro compromiso y amor por Coahuila, para que este Estado siga teniendo las mejores condiciones de desarrollo", expresó el gobernador Manolo Jiménez Salinas al acompañar a los directivos de Grupo GIASA en la inauguración de la planta GEMMSA Estructuras Metálicas, planta en la que se invirtieron más de 600 millones de pesos en su primera etapa.

"Trabajando en equipo, sociedad y gobierno, hemos logrado que Coahuila sea no solamente el mejor lugar para vivir en México, sino también el mejor lugar para invertir. Por ello, siguen llegando inversiones a nuestro Estado. Hoy estuvimos en el arranque de las operaciones de GEMMSA en Saltillo que con una inversión de 600 millones de pesos nos ayuda a generar más empleo y mayor desarrollo en la región sureste. Felicidades a la familia Elizalde por esta inversión y por seguir confiando en esta tierra de oportunidades, donde los proyectos se hacen realidad. Reiteramos nuestro compromiso de ser un gran aliado de todo aquel que quiera trabajar, emprender e invertir en Coahuila", agregó el gobernador.

Manolo Jiménez felicitó y agradeció la inversión del Grupo GIASA, una empresa orgullosamente coahuilense, y aseguró que este nuevo proyecto será tan exitoso como la misma empresa.

"Con este tipo de inversiones hay un mensaje muy importante que damos tanto a nivel nacional como internacional, que a pesar de la incertidumbre económica a nivel global, en Coahuila se siguen teniendo inversiones en todo el estado", mencionó.

Señaló que en Coahuila se da la mayor certeza posible en estabilidad laboral, en Estado de Derecho, en mano de obra calificada, en contar con servicios, y en seguridad; trabajo que se ha construido entre todas y todos.

Comentó que sí es una realidad que hoy nuestro estado tiene mucho mejores condiciones de vida y condiciones para invertir que la gran mayoría de los estados del país, y recordó que la entidad es la segunda más segura del país, y que Saltillo, Torreón y Piedras Negras están en el top seis de las ciudades más seguras de México.

Agregó que recientemente el INEGI publicó un estudio de los estados con la mejor calidad de vida de todo México, estudio donde Coahuila se ubicó en el primer lugar, logro que, dijo, es de todas y de todos.

"Estos logros son de una gran sinergia de las y los coahuilenses: ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno; ese trabajo en equipo también es una gran diferencia que el resto del país", indicó.

Reiteró que su gobierno no anda polarizando, dividiendo o grillando; sino que su administración siempre ha puesto como punto de encuentro a Saltillo y a Coahuila.

Humberto Elizalde Serrano, director general del Grupo GIASA, mencionó que la decisión de instalar esta planta en Saltillo, la que dijo, es una de las más modernas del país, fue por la seguridad que se tiene en la entidad.

Agregó que todos los buenos resultados y el desarrollo que se tienen en Coahuila, son el reflejo de la excelente labor que están haciendo las autoridades encabezadas por el gobernador Manolo Jiménez.

En esta inauguración de GEMMSA Estructuras Metálicas estuvieron presentes, además, Beatriz Fraustro Dávila, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Juan Carlos Villarreal Garza, en representación del alcalde Javier Díaz González; Humberto Antonio Elizalde González, director de Planeación Estratégica de Grupo GIASA; Roberto Salgado Flores, director de Operaciones del Grupo GIASA; Karen Elizalde González, directora de Planeación Financiera del Grupo GIASA; Yisely González Loya, Directora Administrativa del Grupo GIASA.