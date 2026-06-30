Guadalupe Oyervides defiende reelección de alcaldes en Coahuila

SALTILLO, COAH.- En medio del análisis de la reforma constitucional en materia electoral, la diputada Guadalupe Oyervides sostuvo que los alcaldes mantienen su derecho político de aspirar a una eventual reelección, independientemente de las modificaciones legales que puedan aprobarse.

La legisladora señaló que la discusión de la iniciativa no limita, por ahora, la posibilidad de que los presidentes municipales busquen permanecer en el cargo mediante un nuevo proceso electoral.

Al referirse al municipio de Monclova, Oyervides expresó su respaldo al alcalde Carlos Villarreal, de quien destacó el trabajo realizado para fortalecer la coordinación entre los municipios de la Región Centro. "Como monclovense, me encantaría que fuera Carlos", declaró la diputada al considerar que el edil ha encabezado una gestión positiva y ha ejercido un liderazgo que permitió consolidar un esquema de colaboración regional que calificó como sin precedentes en los últimos años.

La legisladora informó que la reforma electoral forma parte de la agenda que discutirá el Congreso del Estado en las próximas semanas. Añadió que el Poder Legislativo también prevé la realización de foros sobre temas de control interno y continuará con el análisis de la Ley de Archivos.

Finalmente, indicó que el proceso legislativo seguirá su curso conforme se revisen las modificaciones constitucionales y se desarrollen los mecanismos de consulta contemplados para fortalecer las iniciativas que actualmente se encuentran en estudio.