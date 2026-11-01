Diputado pide investigar corrupción en el INE

SALTILLO, COAH.- Las denuncias sobre presuntos actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) llegaron al Congreso de Coahuila, donde el diputado local Gerardo Abraham Aguado Gómez pidió que se investiguen los contratos y posibles vínculos entre funcionarios del organismo y empresas proveedoras.

Acompañado por integrantes del Grupo Parlamentario Alianza Coahuila del Partido Acción Nacional (PAN), el legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar al Órgano Interno de Control del INE y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una revisión exhaustiva de los señalamientos y, en caso de comprobarse irregularidades, fincar responsabilidades.

"Renunciar no es rendir cuentas. La salida de Guadalupe Taddei no puede convertirse en un carpetazo. Las autoridades deben esclarecer quién autorizó los contratos, quién se benefició, qué servidores públicos intervinieron y si existieron conflictos de interés, simulación o triangulación de recursos", declaró Aguado.

La propuesta legislativa plantea que las investigaciones permitan establecer si existieron faltas administrativas o posibles irregularidades en la asignación de contratos, así como identificar la participación de funcionarios, particulares y empresas. El diputado recordó que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales otorga facultades al órgano de control del INE para investigar infracciones administrativas atribuidas a la presidencia y a las consejerías del Instituto.

Entre los antecedentes que motivan el exhorto se encuentran investigaciones periodísticas que han documentado una presunta relación cercana entre Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, relacionados con compañías que han prestado servicios al organismo electoral, entre ellas Cajas Graf y Corporativo Zeg.

El documento también hace referencia a posibles vínculos de colaboradores del INE con esas empresas y a videos difundidos públicamente sobre reuniones privadas con uno de los contratistas.

Aguado sostuvo que estos señalamientos deben ser sometidos a una revisión independiente y sustentada en pruebas, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de las personas involucradas.

"No estamos pidiendo una sentencia anticipada. Estamos exigiendo una investigación real. Si no hubo irregularidades, que se demuestre con documentos; si las hubo, que haya consecuencias para funcionarios, particulares y proveedores. La renuncia no extingue posibles responsabilidades", afirmó.

El legislador consideró que el caso tiene implicaciones que van más allá de la salida de una funcionaria, debido a que las acusaciones ponen en entredicho la confianza en la institución responsable de organizar las elecciones.

Advirtió que, ante la cercanía de los comicios de 2027, el INE enfrenta el reto de recuperar la credibilidad ciudadana y garantizar que sus decisiones se mantengan al margen de intereses gubernamentales o partidistas.

"Este escándalo le dio en la torre a la confianza ciudadana en el árbitro electoral. La elección puede realizarse conforme al calendario, pero su legitimidad se debilita si millones de mexicanos dudan de la imparcialidad de quien la organiza. Por eso importa investigar lo ocurrido y también cuidar quién encabezará al INE", expresó.

Acciones de la autoridad

El punto de acuerdo también busca esclarecer por qué los mecanismos internos de vigilancia no habrían detectado oportunamente las presuntas anomalías, qué responsabilidad pudieron tener servidores públicos y proveedores, y cuáles serían las sanciones aplicables si se confirman las acusaciones.

Además, plantea la necesidad de establecer medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse en el organismo electoral.

"El INE no le pertenece al gobierno ni a los partidos; le pertenece a los ciudadanos. Defenderlo exige limpiar cualquier sombra de corrupción, sancionar a quien resulte responsable y asegurar un relevo verdaderamente independiente", concluyó el diputado.