Hagámoslo Hoy por Ti entrega insumos médicos al Hospital General de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Alrededor de 500 bolsas para diálisis fueron entregadas al Hospital General de Saltillo por integrantes de la asociación "Hagámoslo Hoy por Ti", de Ramos Arizpe, como parte de sus acciones de apoyo a instituciones de salud.

El donativo, con un valor superior a los 100 mil pesos, consistió en aproximadamente 65 cajas de insumos médicos que serán destinados a quienes requieran este tipo de material.

Héctor Horacio Dávila, integrante de la mesa directiva de la organización, explicó que la entrega forma parte de una labor que la asociación mantiene desde hace aproximadamente 20 años, periodo en el que ha brindado apoyo a instituciones de salud y personas que requieren asistencia.

Señaló que las acciones se realizan sin distinción de partidos políticos ni religión, con el objetivo de canalizar los recursos y materiales disponibles hacia quienes los necesitan.

La organización, denominada "Hagámoslo Hoy por Ramos Arizpe", informó que anteriormente también ha realizado donaciones al Hospital Universitario y al municipio de Saltillo.

Con la entrega efectuada al Hospital General, suman más de 100 cajas de insumos distribuidas entre las distintas instituciones beneficiadas.

Los integrantes de la asociación explicaron que los materiales médicos son obtenidos mediante intercambios y donaciones, lo que les permite reunir diferentes tipos de insumos para posteriormente entregarlos a instituciones y personas que requieren apoyo.

María Luisa Valderas, directora de la asociación, se encarga de coordinar las gestiones y transacciones necesarias para obtener los apoyos, mientras que los integrantes de la mesa directiva participan en la organización y distribución de los materiales.

La organización también prepara nuevas acciones enfocadas en personas con necesidades de movilidad. Entre sus próximos objetivos se encuentra reunir muletas, andadores y sillas de ruedas para posteriormente entregarlos a quienes requieran este tipo de equipo.

Durante la entrega realizada en el Hospital General de Saltillo, cinco personas solicitaron pares de muletas. A estas peticiones se añadirá otro par que será proporcionado directamente por la asociación.

Además, "Hagámoslo Hoy" informó que ya estableció contacto con una persona de Acuña y Del Río que realizará una nueva donación de equipo de movilidad.

El material será trasladado hasta Coahuila para posteriormente distribuirlo entre las personas que requieran estos apoyos.

La asociación señaló que mantendrá la atención a las solicitudes de quienes necesitan asistencia y continuará gestionando la entrega de insumos médicos y equipo de movilidad en Ramos Arizpe y otros municipios de la región.