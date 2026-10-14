Hallan cuerpo sin vida de hombre en colonia Parajes de los Pinos

RAMOS ARIZPE, Coah. - La preocupación de los vecinos por un olor desagradable que provenía de una vivienda de la colonia Parajes de los Pinos llevó al descubrimiento del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 60 años, conocido en el sector como "El Apa".

El hallazgo se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Pino Enano, donde habitantes de la zona comenzaron a sospechar que algo había ocurrido, debido a que tenían tiempo sin ver al hombre y percibían un fuerte olor fétido que salía del inmueble.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de las autoridades. Elementos de la policía municipal acudieron al lugar y, al no poder ingresar a la vivienda, pidieron el apoyo de bomberos de Ramos Arizpe para realizar una entrada forzada.

Una vez dentro de la casa, los cuerpos de emergencia y los agentes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. El cuerpo se encontraba en estado de descomposición, lo que evidenciaba que habían transcurrido varios días desde su fallecimiento, aunque el tiempo exacto no fue precisado.

De acuerdo con los testimonios de los habitantes de la colonia, "El Apa" vivía solo y mantenía contacto con algunos de sus vecinos, quienes procuraban ayudarlo al proporcionarle alimentos para que pudiera cubrir sus necesidades básicas. Los residentes también señalaron que el hombre consumía bebidas alcohólicas de manera habitual. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información que permita establecer si esta circunstancia tuvo alguna relación con su muerte.

El caso generó inquietud entre quienes lo conocían, pues, pese a vivir sin compañía, algunas personas del sector estaban pendientes de él y le brindaban apoyo con comida. Su ausencia durante varios días, sumada al olor proveniente de la vivienda, terminó por alertar a los habitantes.

Tras darse a conocer el fallecimiento, vecinos comenzaron a publicar mensajes en redes sociales para solicitar ayuda y reunir apoyo que permita cubrir los gastos funerarios y darle sepultura. La petición refleja la preocupación de los habitantes por encontrar una forma de despedir al hombre, quien, según sus vecinos, vivía solo y recibía ayuda de algunas personas de la colonia.

Hasta la información disponible, no se han precisado las causas del fallecimiento ni se ha informado si existe algún procedimiento adicional para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió.