Saltillo recibe a Harrison Barnes para impulsar el deporte juvenil

SALTILLO, Coahuila.– El jugador de la NBA Harrison Barnes visitó Saltillo para encabezar la inauguración de la Plaza Satélite Norte Spurs, un espacio rehabilitado con su respaldo y destinado a fomentar la práctica deportiva entre niños y jóvenes de la capital coahuilense.

Durante su estancia, el basquetbolista expresó el profundo aprecio que ha desarrollado por la comunidad saltillense, a la que calificó como especial debido al respaldo y cariño que ha recibido de sus habitantes. "Saltillo es muy especial para mí porque la comunidad y los niños me apoyan mucho. La comunidad es increíble y yo quiero traer más oportunidades y lugares seguros para que los niños puedan jugar baloncesto y realizar actividades al aire libre", señaló.

Barnes reconoció además el trabajo realizado por las autoridades municipales en materia de espacios públicos, deporte y seguridad, aspectos que, dijo, contribuyen al desarrollo de las nuevas generaciones. El jugador de los San Antonio Spurs manifestó su deseo de continuar colaborando con proyectos que permitan la construcción y rehabilitación de más canchas deportivas en distintas colonias de la ciudad. "Espero que podamos crear muchas más canchas en la comunidad. Son importantes para la gente y veo que existe un gran agradecimiento por estos espacios. Hay muchas instalaciones que necesitan renovarse y espero que en el futuro podamos construir más lugares para los jóvenes", comentó.

Respecto a su reciente temporada en la NBA, Barnes la calificó como una experiencia especial, aunque reconoció que su equipo no alcanzó todos los objetivos planteados. Sin embargo, aseguró que existe confianza en el trabajo del plantel para afrontar los retos de la próxima campaña. "Fue una temporada muy especial. No logramos nuestra meta final, pero estamos listos para seguir trabajando. Confío en nuestros compañeros y entrenadores para la próxima temporada", expresó.

Finalmente, envió un mensaje a los niños y jóvenes que sueñan con convertirse en jugadores profesionales de baloncesto, destacando la importancia del esfuerzo constante y la pasión por el deporte. "El trabajo diario es muy importante, pero el amor por el baloncesto es lo más importante. Todos necesitan disfrutar y amar lo que hacen", concluyó.