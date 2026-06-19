Hombre de 59 años es agredido por su hijo en Saltillo

SALTILLO, Coahuila. - Un hombre de 59 años tuvo que ser trasladado a recibir atención médica luego de resultar lesionado durante una agresión registrada al interior de un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Bosque. De acuerdo con los primeros reportes, el afectado fue presuntamente agredido por su hijo, identificado como Eduardo, de 30 años de edad.

La situación fue detectada por vecinos del sector, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través del sistema de emergencias. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibiría valoración médica especializada.

Las autoridades informaron que el hombre presentaba una probable fractura en la nariz como consecuencia de la agresión. Elementos de la Policía Municipal también arribaron al sitio y procedieron con la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones y la definición de su situación legal.