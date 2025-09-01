Intensas Lluvias en Saltillo Provocan Tragedia: Hombre Fallecido en Arroyo

SALTILLO, COAHUILA.– La tarde de este lunes, un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente de un arroyo ubicado a un costado del Periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia La Condesa.

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades luego de observar cómo el cuerpo del hombre, presuntamente en situación de calle, era llevado por el cauce tras las intensas lluvias que se registraron en la zona.

Al sitio arribaron elementos del cuerpo de Bomberos, paramédicos de Cruz Roja, así como personal de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron el área para realizar las diligencias correspondientes.

El cadáver fue recuperado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, en espera de que pueda ser identificado. Las autoridades no descartan que la víctima haya intentado cruzar el arroyo cuando fue sorprendida por la fuerza del agua.

El caso ya es investigado por la FGE para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.