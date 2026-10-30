Inversiones en México continúan a pesar de retos energéticos

SALTILLO, Coah. - Pese a la incertidumbre comercial y las limitaciones de infraestructura energética, México mantiene el crecimiento en el movimiento de mercancías y continúa atrayendo inversiones al sector logístico, cuya competitividad depende, en parte, de aprovechar su cercanía con Estados Unidos.

Así lo afirmó Hugo González, vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas en México, quien destacó que la posición geográfica del país representa una ventaja estratégica para el intercambio comercial de América del Norte, aun frente a los cambios en las condiciones del mercado internacional.

El representante empresarial señaló que México dispone de infraestructura portuaria en el Pacífico y el Golfo de México, además de cruces fronterizos por los que se realiza un intercambio comercial superior al millón de dólares por minuto con Estados Unidos.

"Tenemos muchos retos, pero también muchas ventajas. Hay algo que no se puede cambiar y es la ubicación geográfica. Eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar en México. Esto va a seguir moviéndose, no va a parar; al contrario, se va a incrementar", sostuvo.

Explicó que los cambios en las reglas comerciales generaron inicialmente cautela entre algunos inversionistas, lo que llevó a postergar decisiones. Sin embargo, aseguró que las empresas han comenzado a ajustar sus estrategias logísticas para responder a las nuevas condiciones y mantener sus operaciones.

En la industria automotriz, señaló, la reubicación de una planta requiere varios años debido a los compromisos contractuales, la infraestructura necesaria y la contratación y capacitación de personal especializado.

Como ejemplo, relató que un directivo de una compañía automotriz le comentó que trasladar sus operaciones podría tomar entre cinco y seis años. Por ello, consideró importante diferenciar los anuncios políticos de los tiempos y condiciones que exige la actividad industrial.

Hugo González también se refirió al proyecto de Tesla en Nuevo León como ejemplo de las expectativas que puede generar la posible llegada de una gran empresa. Indicó que las inversiones de esa magnitud requieren estudios técnicos y condiciones específicas antes de concretarse.

Subrayó que la disponibilidad de electricidad es uno de los factores fundamentales para atraer capital, especialmente en los parques industriales, por lo que consideró necesario evaluar la capacidad energética del país antes de anticipar la instalación de nuevas compañías.

Añadió que las economías de Estados Unidos y Canadá mantienen una estrecha relación con la producción mexicana, de modo que una interrupción de las operaciones nacionales también tendría repercusiones en ambos mercados.

Como muestra de esa integración, mencionó que entre octubre y diciembre alrededor del 70 % de las fresas consumidas en Estados Unidos y Canadá provienen de México, de acuerdo con el dato que compartió.

Sobre las dudas relacionadas con la certidumbre jurídica y su posible efecto en la llegada de capital extranjero, el vicepresidente del sector logístico sostuvo que las compañías internacionales realizan análisis exhaustivos antes de decidir dónde establecer sus operaciones.

A su juicio, la continuidad de las inversiones y el incremento del transporte de mercancías son indicadores relevantes para evaluar el desempeño del sector, más allá de los cuestionamientos que surjan en el entorno comercial.

Como referencia, destacó el comportamiento del Puente Colombia, en Nuevo León, donde los cruces comerciales aumentaron casi 40 % durante el último año, según las cifras que presentó.

"Eso es medible. Las cargas no están dando vueltas nada más por marcar; son exportaciones e importaciones que se están realizando. Una cosa es lo que se diga y otra lo que estamos viendo en la realidad", expresó.

Finalmente, consideró que las transformaciones del comercio internacional obligarán a las empresas a revisar sus métodos de operación, pero también abrirán oportunidades para elevar la competitividad logística de México y fortalecer su participación en las cadenas de suministro de América del Norte.