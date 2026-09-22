Aumento de penas por violencia familiar en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado José Alberto Hurtado Vera propuso elevar de seis meses a seis años, a un rango de dos a ocho años, la pena de prisión por violencia familiar en Coahuila.

La iniciativa, presentada ante el Pleno del Congreso del Estado, plantea reformar el primer párrafo del artículo 251 del Código Penal de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la protección de las personas frente a este delito.

Durante su intervención, Hurtado señaló que la violencia familiar es un problema que requiere atención especial, pese a la estrategia de seguridad y coordinación entre los tres órdenes de gobierno y distintas instituciones.

"Hay un tema que está creciendo y nos duele mucho que es la violencia familiar", afirmó.

El legislador citó información difundida por Vanguardia, según la cual durante marzo de este año aumentaron 60 por ciento las atenciones hospitalarias a mujeres que sufren violencia en casa.

También refirió datos del INEGI, de acuerdo con los cuales 72.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más en Coahuila declaró haber padecido algún tipo de violencia. Además, 39.7 por ciento señaló haber experimentado violencia dentro de una relación de pareja y 11.6 por ciento, violencia en el ámbito familiar.

Hurtado expuso que en enero de 2025 se registraron 2 mil 123 presuntos delitos de violencia familiar en Coahuila, cifra que, dijo, representó 5.3 por ciento del total nacional.

"Esto convierte a Coahuila en el segundo estado con mayor violencia intrafamiliar, entonces algo se está dejando de hacer, algo está ocurriendo porque esto está viniéndose al alza", sostuvo.

Añadió que Coahuila también se ubicó entre las entidades con mayor número de llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar, al concentrar 6.1 por ciento del total nacional durante ese periodo.

La propuesta contempla mantener los demás elementos del delito y las consecuencias jurídicas actualmente previstas, incluidas las disposiciones sobre pérdida de derechos respecto de la víctima, patria potestad, régimen de visitas y tratamiento psicológico especializado.

La iniciativa tampoco plantea crear nuevas dependencias, programas o estructuras administrativas.

Hurtado reconoció que el aumento de las penas no constituye, por sí mismo, una solución al problema y planteó que debe acompañarse de políticas públicas de prevención.

"Evidentemente la cárcel no puede ser utilizada para generar que este delito vaya a la baja, pero es un conjunto de políticas públicas que se tienen que implementar para que con ello podamos entrar en una verdadera estrategia de prevención y que estos delitos vayan realmente a la baja", puntualizó.

El diputado afirmó que la bancada de Morena continuará impulsando acciones para fortalecer la seguridad y protección de las familias coahuilenses.

"Desde la bancada de Morena lo decimos con mucha claridad, siempre vamos a contribuir a la seguridad de las familias coahuilenses", expresó.

Según expuso, el propósito de la iniciativa es contribuir a garantizar que las y los ciudadanos de Coahuila puedan ejercer plenamente su derecho a vivir tranquilos y libres de violencia dentro de sus hogares.