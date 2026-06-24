Rehabilitación de escuelas en Torreón: ICIFED inicia obras eléctricas

SALTILLO, COAH.- El Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) atenderá planteles con fallas eléctricas graves para facilitar la instalación de minisplits, además de mantener en desarrollo proyectos de rehabilitación y construcción de techumbres escolares en distintas regiones del estado.

Así lo informó el director del organismo, Julio Long Hernández, quien explicó que la Secretaría de Educación, a través de sus áreas de planeación, realiza la identificación de escuelas con necesidades de infraestructura, mientras que el ICIFED interviene en los casos que requieren atención especializada.

Detalló que la información sobre las problemáticas detectadas en los planteles es canalizada inicialmente a la Secretaría de Educación, dependencia que determina cuáles pueden resolverse de manera directa y cuáles deben ser atendidas por el instituto. Como ejemplo, mencionó los casos de la Escuela España y la Escuela Víctor M. Vega, ambas ubicadas en Torreón, donde se detectaron condiciones que requieren atención prioritaria.

Indicó que ya se trabaja en los proyectos correspondientes y que próximamente iniciarán las obras para rehabilitar de manera integral la red eléctrica de ambos planteles, además de instalar transformadores con la capacidad necesaria para garantizar un servicio adecuado.

Long Hernández precisó que la inversión estimada para cada una de estas intervenciones, incluyendo la instalación de transformadores y la rehabilitación de la red eléctrica, es de aproximadamente 1.3 millones de pesos. Respecto a los programas de infraestructura educativa en curso, informó que actualmente se construyen 32 techos estructurales en diferentes regiones de Coahuila. La inversión por obra oscila entre 2.5 y 3 millones de pesos, dependiendo de las dimensiones y características de cada proyecto.

Añadió que continúan recibiéndose solicitudes para la construcción de nuevas techumbres escolares, muchas de ellas canalizadas al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por lo que se realizan ajustes presupuestales para garantizar recursos suficientes y ampliar el número de obras.

Finalmente, destacó que el próximo periodo vacacional permitirá acelerar los trabajos de infraestructura educativa, ya que la ausencia de alumnos facilitará el avance de las obras que actualmente se desarrollan en diversas zonas de la entidad.