ICIFED interviene en más de 120 planteles educativos de Coahuila

SALTILLO, COAH.- Más de 120 planteles educativos de Coahuila permanecen en proceso de intervención por parte del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), con obras que incluyen nuevas aulas, techumbres y rehabilitación de instalaciones.

Julio Long, secretario del ICIFED, informó que aproximadamente 60 % de las aulas en construcción ya fueron entregadas, lo que permitió que estudiantes comenzaran el ciclo escolar en espacios nuevos.

Los trabajos también contemplan la construcción de techos estructurales y bardas perimetrales, además de rehabilitaciones en las redes eléctrica, hidráulica y sanitaria de diversos planteles.

"Estamos construyendo aulas didácticas, techos estructurales, bardas perimetrales y rehabilitando instituciones educativas en redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias", señaló.

El funcionario explicó que el instituto mantiene coordinación con la Secretaría de Educación para responder a las necesidades de infraestructura que se presenten durante el inicio del ciclo escolar.

Cuando alguna obra debe continuar mientras los alumnos acuden a clases, agregó, se implementan protocolos destinados a preservar la seguridad de estudiantes y trabajadores, sin descuidar la calidad de los trabajos.

"Nosotros seguimos trabajando al 100 por ciento, sin parar, para poder terminar las obras en tiempo y forma", afirmó.

Como parte de las inspecciones realizadas en la Región Sureste, el ICIFED revisó aproximadamente 108 planteles y detectó alrededor de 40 obras que requieren algún tipo de intervención.

Long explicó que la Dirección General de Bienestar, encargada de coordinar los recursos destinados a estas acciones, comprometió parte del presupuesto de este año para atender las recomendaciones formuladas por el instituto.

Entre las medidas previstas se encuentran el desmontaje, reforzamiento o rehabilitación de techumbres estructurales que puedan representar algún riesgo.

El funcionario precisó que las estructuras de mayor tamaño, de aproximadamente 500 o 600 metros cuadrados, no están contempladas dentro del presupuesto destinado actualmente a estas intervenciones.

En contraste, algunos techos de menor dimensión, de alrededor de 10 por 10 o 10 por 15 metros, ya comenzaron a ser desmontados cuando las condiciones hicieron necesario retirar las estructuras para prevenir riesgos.

"Hay otros techos que estamos a la espera de que ellos los atiendan para que, en este caso, los desmonten o refuercen", explicó.

Respecto a los juegos infantiles instalados en jardines de niños y primarias, Long indicó que la Secretaría de Educación efectuó revisiones físicas mediante su propio personal.

El ICIFED participa únicamente cuando, a partir de esas evaluaciones, se determina que es necesaria la ejecución de una obra o una intervención de mayor alcance.

"Nosotros atendemos y ejecutamos obra, pero estamos a la espera de que Secretaría nos dé alguna indicación para hacer algún trabajo", concluyó.