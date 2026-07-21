Javier Díaz González entrega puente peatonal en Saltillo para mayor seguridad

Saltillo, Coah.- En un ejemplo de trabajo en equipo entre sociedad y gobierno, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó el puente peatonal que se construyó sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, el cual brinda seguridad a miles de personas que necesitan cruzar de un lado a otro en esta vialidad.

Díaz González dijo que estas obras de alto impacto social son posibles gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y aseguró que así seguirá el trabajo de la mano con la administración estatal.

El alcalde de Saltillo comentó que en la planeación de este puente participaron diferentes áreas del Gobierno Municipal, como la Dirección de Desarrollo Urbano, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

Esta obra se realizó a petición de las y los vecinos de este sector como una medida para prevenir accidentes y brindar mayor seguridad a quienes diariamente cruzan el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

"En Saltillo trabajamos todos los días para acercar programas y acciones que atienden las principales necesidades de las familias, impulsan su bienestar y generan más oportunidades de desarrollo", comentó Javier Díaz a quienes asistieron a la entrega del puente.

La directora de Desarrollo Urbano, Nayeli Castro Gutiérrez, informó que este puente peatonal, de 80 metros de largo, brinda seguridad a vecinos de colonias como Lomas de Lourdes, La Estrella, Hacienda El Cortijo, Lomas del Sur y Portal de las Lomas, por mencionar algunas.

"Esto no es solo un puente peatonal, es la muestra de la cercanía que tiene el alcalde Javier Díaz con la gente de Saltillo y del compromiso que tiene por hacer una ciudad más segura para todos", comentó Castro Gutiérrez.

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, destacó el trabajo en equipo que se hizo entre las autoridades y vecinos de varias colonias en este sector sur de Saltillo y que dio como resultado la construcción de este puente.

"Aquí en Saltillo, en Javier Díaz González, tenemos un alcalde que escucha a la gente, que cumple con lo que se compromete y que resuelve las necesidades de la población", comentó el legislador Moreira Valdés.

A nombre de las y los vecinos que viven en aquel sector de la ciudad, el señor Carlos Reyes Castañeda agradeció al alcalde Javier Díaz y a todos quienes se involucraron para que esta petición se concretara.

"Este puente representa más seguridad para todos y será de mucho beneficio, muchas gracias por el trabajo que realizaron para construirlo y por su compromiso con nuestra seguridad", apuntó el vecino.

En el evento también estuvieron la síndica, María del Mar Arroyo Peart; los regidores Eduardo Morelos Jiménez y Mario Mata Quintero; los desarrolladores de la obra, Diego Garza Durón y Luis Arizpe Aguirre; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, así como vecinas y vecinos del sector.