María Teresa Ortuño Garza alerta sobre riesgo de destrucción institucional en México

SALTILLO, COAH.- La ex Senadora panista María Teresa Ortuño Garza advirtió que México enfrenta un alto riesgo institucional ante lo que calificó como la "destrucción de las instituciones y la eliminación del Estado de derecho" bajo el gobierno de Morena.

Durante su participación en el Conversatorio "A 72 años del voto de la mujer", la exlegisladora afirmó que la concentración del poder y el debilitamiento de organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial amenazan la democracia y la estabilidad del país.

"El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente todo", sentenció Ortuño Garza al referirse a las reformas impulsadas desde el gobierno federal, las cuales, dijo, eliminan contrapesos y minan la confianza en las instituciones.

La ex Senadora sostuvo que el país atraviesa un proceso de "pauperización económica y política", derivado de la falta de seguridad jurídica, la pérdida de contrapesos y el uso de políticas asistenciales que generan bienestar temporal pero no desarrollo sostenible.

"Estamos en una pauperización de la economía y de la política, y necesitamos a la ciudadanía para reponer ese terreno perdido", expresó.

Ortuño Garza alertó que la incertidumbre jurídica ya ha comenzado a afectar la inversión privada, pues las empresas no confían en recuperar su capital. Aseguró que el crecimiento económico no puede decretarse, sino construirse mediante estabilidad, leyes justas y autoridades que respeten la independencia de los poderes.

También subrayó que los estados del norte del país aún conservan cierta solidez económica, pero advirtió que esa estabilidad podría desaparecer si no se restablece la división de poderes y se fortalece la democracia.

De igual manera, la ex Senadora criticó la postura de Morena hacia los organismos electorales y el ejercicio del poder público: "Morena también está acabando con el INE y con la posibilidad de que los votos se cuenten y se diferencien. El poder sin contrapesos corrompe", afirmó.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía y a la oposición a defender la pluralidad política y el periodismo libre, pues, dijo, son herramientas indispensables para frenar el deterioro democrático.

"Morena es como un novio celoso que aísla a la mujer de su familia y de sus amistades. Piensan que no necesitan a nadie más y actúan sin escuchar", ejemplificó.

Finalmente, Ortuño Garza señaló que el desencanto social puede convertirse en una oportunidad de cambio, siempre que la oposición logre reconectar con la gente y transformar el desánimo en participación cívica.