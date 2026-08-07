Laura Esquivel llama a recuperar la sabiduría de los abuelos en Saltillo

SALTILLO, COAH.- En el marco del homenaje que la comunidad saltillense rindió a la escritora Laura Esquivel, autora de Como agua para chocolate, la novelista compartió un mensaje dirigido especialmente a las nuevas generaciones, en el que destacó la importancia de recuperar la sabiduría de los abuelos, conservar las tradiciones familiares y asumir la responsabilidad de proteger el patrimonio alimentario.

Previo a la cena de reconocimiento, Esquivel reflexionó sobre el papel que la sociedad actual ha relegado a las personas mayores. Señaló que el modelo económico y social ha privilegiado el individualismo y la acumulación material, dejando de lado el conocimiento que resguardan quienes han acumulado años de experiencia.

"En un mundo tan capitalista y tan individualista, donde priva la obsesión por acumular bienes materiales y dinero, de pronto los viejos, porque ya no producen, son relegados. En la antigüedad los abuelos eran realmente respetados; eran una fuente de sabiduría", expresó.

La escritora invitó a los jóvenes a acercarse a sus abuelos y abuelas para escuchar sus historias, aprender de sus conocimientos y rescatar prácticas tradicionales que, aseguró, continúan teniendo un enorme valor.

"Si estuviéramos conscientes de la sabiduría que guardan los abuelos y las abuelas, no dudaríamos en ir a preguntarles. Hagan un libro de recetas, un libro de remedios. Pregunten cómo curaban un dolor de cabeza, qué plantas utilizaban. Son conocimientos que creemos que ya no valen la pena conservar, pero estoy convencida de que en la mayoría de los casos son mucho más efectivos que muchos productos de los laboratorios químicos", afirmó.

Para Esquivel, este acercamiento representa una herencia invaluable para las nuevas generaciones.

"Aprovéchenlos, búsquenlos, platiquen con ellos. Creo que es nuestra obligación, porque ahí van a recibir una herencia verdadera, una herencia duradera", subrayó.

La autora también manifestó su preocupación por la pérdida acelerada de la biodiversidad agrícola y advirtió sobre el riesgo que representa el control de las semillas por parte de grandes corporaciones.

Explicó que cerca del 70 por ciento de las semillas tradicionales han desaparecido y alertó sobre la creciente presencia de frutas y verduras sin semilla, situación que, dijo, podría traducirse en una mayor dependencia de semillas patentadas y modificadas genéticamente.

"Ya no vamos a ser dueños de nuestro alimento. La mejor herencia que podemos dejar es empezar a coleccionar semillas. Pregunten a sus familias, rescaten las variedades que aún existen y volvamos a conservarlas, porque la crisis que yo veo a futuro va a ser la alimentaria", sostuvo.

Con este mensaje, Laura Esquivel reafirmó el compromiso social que ha caracterizado tanto su obra literaria como su trayectoria pública, haciendo un llamado a preservar la memoria familiar, los saberes tradicionales y la soberanía alimentaria como parte del legado que debe transmitirse a las futuras generaciones.