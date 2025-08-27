Amor en Movimiento de Luly López Naranjo Lleva Servicios de Salud Gratuitos a Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El programa Amor en Movimiento, que impulsa Luly López Naranjo desde el DIF Saltillo, continúa recorriendo las colonias, barrios y ejidos de Saltillo, llevando servicios gratuitos de salud que transforman vidas.

Las últimas ediciones de este programa con la unidad móvil se llevaron a cabo en las colonias Santa Cristina, Centenario y Valle de San Antonio.

"Gracias a Amor en Movimiento tenemos la oportunidad de salir a las calles y brindarles a las y los ciudadanos en situación vulnerable la posibilidad de acceder a aparatos auditivos, lentes y servicios dentales, sin costo alguno para ellos, lo que mejora de manera significativa su calidad de vida", mencionó Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo.

Señaló que desde el inicio del programa a la fecha se han entregado 2 mil 79 lentes, además de 622 aparatos auditivos y mil 243 servicios dentales.

Esta semana estuvo en la colonia Loma Linda, mientras que el jueves 28 y sábado 30 llegará al área rural, a los ejidos San Miguel del Banco y Jazminal, respectivamente.

Para quienes deseen acceder a algunos de los servicios de salud gratuitos se recomienda acudir con copias de una identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP y en caso de los menores de edad también la CURP.

Luly López Naranjo mencionó que a partir de las próximas semanas, después del periodo vacacional, el programa Amor en Movimiento retomará su presencia en escuelas públicas de la zona urbana y rural de Saltillo.