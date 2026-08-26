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Coahuila

Llevarán fondos a zonas fósiles

Los recursos recaudados en el festival se destinarán a fortalecer las zonas paleontológicas de Rincón Colorado, Porvenir de Jalpa y Narigua.

Por Marco Juarez - 26 agosto, 2026 - 06:36 p.m.
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      GENERAL CEPEDA, Coah.- El Festival del Cabrito y del Vino destinará los recursos recaudados al fortalecimiento turístico de las zonas paleontológicas de General Cepeda, entre ellas Rincón Colorado, Porvenir de Jalpa y Narigua.

      El encuentro se realizará el próximo 5 de septiembre en la Hacienda Florida, donde se ofrecerán platillos a base de cabrito, música country, así como catas y degustaciones de vino de tres casas vitivinícolas de la región.

      La actividad fue presentada este martes en Saltillo con la participación de la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Ramos Rodríguez; la subsecretaria de Turismo de Coahuila, Martha Elena Moncada, y la directora de Turismo de Saltillo, Lydia González.

      También acudieron Francisco Parra, presidente de la asociación Amigos de General Cepeda; Julio Carranza, encargado de la Comisión de Zonas Paleontológicas de esa asociación; Sofía Carranza, encargada de promoción del festival; Roberto Palacios, director de organización del evento, y Raúl Rodarte Leos, director de la OCV Saltillo.

      El festival fue presentado como un evento con causa, debido a que los recursos obtenidos serán destinados a impulsar el turismo en los sitios paleontológicos del municipio.

      Rincón Colorado, Porvenir de Jalpa y Narigua representan algunos de los principales atractivos turísticos de General Cepeda y de la región sureste de Coahuila, reconocida a nivel mundial por los importantes hallazgos de fósiles realizados en la zona.

      La entrada tendrá un costo de 950 pesos y los accesos ya están disponibles a través del sitio de Internet JR Ticket.

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