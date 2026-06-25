IMSS Coahuila avanza en infraestructura médica y atención infantil

SALTILLO, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene en marcha un amplio programa de infraestructura médica y de atención infantil en distintas regiones de Coahuila, que incluye la construcción y modernización de unidades de medicina familiar, hospitales y centros de educación inicial, informó el delegado estatal del organismo, José Valeriano Ibáñez.

Entre los proyectos más relevantes destacan la construcción de dos nuevas Unidades de Medicina Familiar, una en Santa Bárbara y otra en el sector El Cortijo, en Saltillo, además de la remodelación integral del Hospital General de Subzona de San Pedro, en la región Laguna, con el propósito de fortalecer la capacidad de atención para la población derechohabiente.

El funcionario informó que también continúa el desarrollo del proyecto del hospital de 260 camas, considerado una de las obras de mayor capacidad contempladas dentro del plan de infraestructura médica del IMSS en la entidad, el cual avanza en las etapas de gestión y trámites correspondientes.

De manera paralela, el instituto impulsa la instalación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (SESI), anteriormente conocidos como guarderías del IMSS, como parte de una estrategia para ampliar la atención a la primera infancia.

Explicó que este esquema contempla la coordinación con los ayuntamientos y el Gobierno del Estado para la localización y donación de predios, así como el aprovechamiento de reservas territoriales propiedad del instituto. La meta del programa es establecer alrededor de 50 centros en todo Coahuila antes de concluir el actual periodo federal, aunque el número definitivo dependerá de la disponibilidad de terrenos y del avance en las gestiones con los municipios.

Los nuevos centros contarán con capacidades variables, de entre 100 y 200 niñas y niños, de acuerdo con las características de cada proyecto y su ubicación. Finalmente, José Valeriano Ibáñez destacó que el proceso de gestión registra avances favorables y que varias ubicaciones ya se encuentran encaminadas para su próxima consolidación en beneficio de las familias coahuilenses.