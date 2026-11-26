SALTILLO, Coah. - El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició el proceso para renovar los contratos de 24 guarderías subrogadas en Coahuila, con el propósito de mantener la atención que reciben cerca de 8 mil niñas y niños en estos centros de cuidado.

José Valeriano Ibáñez, delegado del IMSS en Coahuila, informó que los establecimientos cuyos contratos están próximos a concluir participan en un procedimiento de licitación para continuar prestando el servicio a los padres de familia derechohabientes.

El funcionario explicó que, conforme al calendario establecido, este 26 de noviembre comenzará la recepción y apertura de propuestas de las guarderías interesadas en obtener nuevamente la contratación. Indicó que prácticamente todos los centros que están por concluir su relación contractual decidieron participar otra vez en el concurso, por lo que existe confianza en que el servicio pueda mantenerse sin interrupciones.

Ibáñez aclaró que la renovación de los contratos no responde a una intención de cerrar establecimientos ni de reducir la atención, sino a un procedimiento administrativo para garantizar la continuidad de las prestaciones que ofrece el instituto.

Aseguró que el IMSS tampoco busca perjudicar a los trabajadores de las guarderías, a los derechohabientes ni a las familias que utilizan este servicio, por lo que reiteró que el objetivo es conservar la operación habitual de los centros de cuidado infantil. El delegado sostuvo que la institución pretende que las guarderías continúen brindando atención a los aproximadamente 8 mil menores beneficiados, una vez que concluya el proceso de licitación y se emita el fallo correspondiente.