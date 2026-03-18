Gobierno de Saltillo realiza poda de palmas en Venustiano Carranza para mejorar seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para el mantenimiento urbano y la prevención de riesgos, el Gobierno a cargo de Javier Díaz González llevó a cabo trabajos de poda en las palmas de la especie Washingtonia ubicadas sobre el camellón central del bulevar Venustiano Carranza.

El alcalde Javier Díaz informó que estas labores, que tienen como principal objetivo mejorar la visibilidad para automovilistas y peatones, así como prevenir la caída de hojas secas y estructuras que pudieran representar un riesgo para la seguridad vial, se realizan gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Nuestras cuadrillas del programa ´Aquí Andamos´ son las encargadas de realizar estas labores de manera controlada y técnica, en las que se respetan las características de la especie y que contribuyen a que continúen con su desarrollo de manera adecuada y natural", expresó Díaz González.

El alcalde de Saltillo reiteró su compromiso de recuperar y conservar las diferentes áreas verdes de la ciudad, además de mejorar las condiciones de seguridad en las principales vialidades.

Asimismo, Javier Díaz invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que represente un riesgo en el arbolado urbano al Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, a fin de atenderla de manera oportuna y continuar con la construcción de una ciudad más segura y ordenada para saltillenses y visitantes.

Sumado a esto, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendieron de manera integral la plaza pública del fraccionamiento Santa Lucía, ubicada entre las calles Osuna, Montoro y bulevar España.

En este espacio público del sector poniente de Saltillo, el Gobierno Municipal aplicó pintura en juegos infantiles, bancas y mobiliario urbano, además de realizar limpieza general en beneficio de las familias que habitan cerca de este lugar adecuado para las actividades al aire libre y la convivencia comunitaria.

El Ayuntamiento de Saltillo reportó la realización de acciones similares en plazas públicas de colonias como La Madrid, El Toreo, Mirasierra, La Estrella, El Álamo, Hacienda Narro, Los Alpes, Morelos, Satélite Sur, Lomas del Refugio, entre muchas más en los diferentes sectores de la ciudad.

De manera simultánea, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos reforzaron las labores de limpieza general en las principales vialidades de la ciudad, con el propósito de mejorar la seguridad vial para peatones y automovilistas.

Como ejemplo de estos trabajos, los realizados en banquetas, laterales y camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo de la calle Baja California hasta el cruce con la Carretera Los Valdez, al norte de la ciudad.