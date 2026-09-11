Cuatro tráileres afectados por incendio en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Cuatro tráileres resultaron afectados por un incendio que se registró durante trabajos de mecánica en la colonia La Madrid, luego de que una presunta chispa alcanzara un garrafón con gasolina.

El siniestro ocurrió sobre las calles Lope de Vega y Fray Luis de León, donde el fuego se propagó rápidamente entre las unidades, de acuerdo con los primeros reportes.

La emergencia provocó la movilización de cuerpos de auxilio. Al lugar acudieron una ambulancia de Base 52 y cuatro unidades de la Policía Estatal, mientras bomberos realizaron las labores para controlar y sofocar las llamas.

Los cuatro tráileres resultaron completamente afectados por el incendio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades deberán establecer las causas precisas del siniestro y deslindar responsabilidades.