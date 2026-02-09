Tejaban se incendia en Saltillo: no hay heridos

SALTILLO, COAHUILA.- Un tejaban ubicado sobre la calle Jesús Reyes Heroles, en la colonia Universidad Pueblo, quedó completamente destruido tras un incendio registrado la mañana de este lunes 9 de febrero.

El siniestro fue reportado alrededor de las 10:10 horas, luego de que vecinos observaran una intensa columna de humo que se elevaba desde el interior de la vivienda.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio y, tras varios minutos de labores, lograron sofocar las llamas.

Habitantes del sector señalaron que intentaron contener el fuego con cubetas de agua antes del arribo de los rescatistas, aunque la rápida propagación impidió salvar la estructura, construida principalmente con madera, láminas y otros materiales altamente inflamables.

A pesar de las pérdidas materiales, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, ya que el propietario no se encontraba en el lugar al momento del incendio.

Hasta el cierre de esta edición, se investigaban las causas del siniestro, aunque no se descarta que haya sido provocado por un descuido doméstico o la quema irregular de basura.

De acuerdo con reportes recientes de corporaciones de auxilio en Saltillo y municipios cercanos, los incendios en tejabanes y viviendas improvisadas han sido recurrentes durante las últimas semanas, en su mayoría relacionados con conexiones eléctricas deficientes o fogatas que se salen de control.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar prácticas de riesgo y mantener vigilancia en el manejo de fuego y materiales inflamables, especialmente en zonas habitacionales.