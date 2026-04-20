Inicia operaciones la ruta alimentadora RS-714 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, informó que este lunes 20 de abril inició operaciones la primera ruta alimentadora RS-714, la cual contempla un trayecto desde la colonia Nuevo Mirasierra hasta la Saltillo 2000, en beneficio directo de la población.

"Con el arranque de esta ruta alimentadora damos un paso importante para fortalecer la movilidad en Saltillo; estamos generando una mejor conexión entre el oriente y el poniente de la ciudad, facilitando el traslado de miles de usuarios del transporte público", señaló el director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina.

Señaló que, como parte del proyecto de mejora del servicio público en la ciudad, la RS-714 conecta a la ciudadanía de oriente a poniente y viceversa.

El recorrido inicia en Prolongación Otilio González y bulevar Mirasierra hacia el norte, para seguir por Colosio; toma hacia el sur por Eulalio Gutiérrez y posteriormente por Moctezuma y Pedro Figueroa, y continúa por Jesús de Valle.

Continúa por José Sarmiento hasta Humberto Hinojosa; sigue al poniente para llegar a Isidro López hasta el Periférico Echeverría; y de ahí toma hacia poniente hasta llegar al bulevar Javier García Villarreal y finalizar en bulevar Museo del Desierto.

La ruta alimentadora RS-714 retorna para iniciar en el bulevar Museo del Desierto, para tomar Javier García Villarreal hasta Periférico Echeverría; toma hacia el oriente hasta Isidro López y da vuelta a la izquierda hasta llegar a Humberto Hinojosa.

Sigue por José Sarmiento hacia el norte para tomar Ignacio González hasta Román Cepeda y llegar a Pedro Figueroa; toma hasta Moctezuma y da vuelta al norte en Eulalio Gutiérrez.

Continúa hacia el oriente-sur por Colosio hasta el bulevar Mirasierra, para dar vuelta al poniente en calle 10 y tomar al sur por la calle 19, luego bulevar Revolución para retomar el bulevar Mirasierra y terminar nuevamente en Prolongación Otilio.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible informó que esta ruta alimentadora mantiene la tarifa actual de 15 pesos general sin tarjeta; y con la tarjeta "Aquí Vamos", de 13 pesos general, 8 pesos estudiantes, 6 pesos adultos mayores y sin costo para personas con discapacidad.

La ruta alimentadora RS-714 opera de 5:30 de la mañana a 9:30 de la noche de lunes a viernes; sábado de 6:30 de la mañana a 9:30 de la noche; y domingo y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche.

Además, de la Rosa Molina, dio a conocer además que en mayo arrancarán otras dos rutas alimentadoras, otra de poniente a oriente y una de sur a norte, lo que vendrá a beneficiar a una gran cantidad de saltillenses que se trasladan en el transporte público.