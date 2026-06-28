Beneficiarios de Becas Rita Cetina enfrentan largas filas en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La entrega de apoyos económicos del programa federal Becas Rita Cetina generó inconformidad entre beneficiarios debido a las largas filas y tiempos de espera registrados en los patios de la Secretaría de Agricultura, delegación Coahuila.

Cientos de padres de familia acudieron al lugar para realizar trámites de revisión documental y cobro de cheques, pero denunciaron que tuvieron que permanecer durante varias horas a la intemperie y bajo las altas temperaturas que se registran en la región.

Las principales quejas se centraron en la logística de atención, ya que las sillas destinadas para la espera fueron colocadas sobre la plancha de concreto ubicada frente a las ventanillas de servicio, pese a que el inmueble cuenta con áreas arboladas y espacios con sombra en sus alrededores.

Los asistentes señalaron que la exposición prolongada al sol los obligó a turnarse para buscar refugio en zonas sombreadas, con el riesgo de perder su lugar en la fila o retrasar la realización de sus trámites.

A las condiciones climáticas se sumaron los gastos de traslado para numerosos beneficiarios, quienes indicaron que la ubicación de la sede, sobre el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, representa un costo adicional al requerir el uso de varias rutas de transporte público o servicios de taxi.

Los ciudadanos solicitaron a las autoridades responsables del programa y a las oficinas del Bienestar que, en futuras jornadas de entrega masiva, se habiliten espacios techados y adecuados para garantizar condiciones más seguras y cómodas para los asistentes.