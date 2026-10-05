Inversión en Coahuila se detiene por reforma judicial

SALTILLO, COAH.- La falta de certeza económica y jurídica mantiene en pausa decisiones de inversión de empresas nacionales y extranjeras, situación que se ha acentuado a partir de los cambios derivados de la reforma judicial, advirtió Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex en la Región Sureste.

El dirigente empresarial señaló que los resultados más recientes de Data Coparmex muestran el nivel de cautela que prevalece entre los empresarios, pues actualmente solo dos de cada 10 consideran que es un momento adecuado para invertir en México.

A su juicio, las modificaciones legales y la falta de certidumbre sobre el nuevo escenario jurídico han dificultado la planeación de proyectos productivos y reducido el interés por destinar recursos a nuevas inversiones. "Esperemos que ya el gobierno de México se preocupe y se ocupe por el motor económico, que son las Pymes", expresó.

López Villarreal agregó que las dificultades no se limitan a las grandes compañías, pues quienes pretenden iniciar un negocio también enfrentan obstáculos administrativos que pueden retrasar su puesta en operación. Como ejemplo, mencionó los tiempos de atención para realizar trámites ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde, afirmó, conseguir una cita puede tomar entre tres y cuatro meses.

Ante esta situación, consideró necesario establecer una comunicación directa con el Gobierno Federal para construir alternativas que permitan recuperar la confianza del sector privado, facilitar la creación de empresas y reducir los tiempos de los procedimientos. El presidente de Coparmex Región Sureste indicó que la incertidumbre también alcanza a empresas que ya tenían contempladas ampliaciones o procesos de modernización. Explicó que algunos de estos proyectos permanecen detenidos o sin una definición clara debido a las dudas que existen sobre las condiciones jurídicas que prevalecerán. "Muchas empresas están ya no invirtiendo nuevamente, pero aparte las que tenían los proyectos de inversión que se tenían de ampliación, modernización, pues están ahí, están no definidos bien", manifestó.

Para recuperar la confianza del sector productivo, consideró indispensable que los nuevos jueces y magistrados cuenten con perfiles autónomos e independientes, además de una preparación técnica sólida.

López Villarreal también se refirió a los señalamientos sobre la presencia del crimen organizado en una parte importante del territorio nacional y reconoció que se trata de un problema que requiere la participación coordinada de autoridades y sociedad. De cara al proceso electoral federal de 2027, consideró necesario revisar con atención los perfiles de quienes aspiren a ocupar cargos públicos, especialmente diputaciones federales. "Que no tengan ningún tipo de injerencia del crimen organizado en sus perfiles o en sus campañas políticas y que realmente sean totalmente autónomos y que hagan por el bienestar de México", puntualizó.

Respecto a los ajustes recientes anunciados por General Motors, el dirigente empresarial señaló que forman parte de los ciclos que atraviesan determinadas plataformas de producción. No obstante, afirmó que Coparmex mantiene comunicación con directivos de la empresa y que, con base en la información recibida, no se prevé otra reducción de personal durante lo que resta del año. Incluso, señaló que existen proyectos internacionales anunciados por General Motors que podrían generar nuevas oportunidades laborales hacia finales de 2026 o principios de 2027. "Esperemos que ya empiecen las nuevas contrataciones a finales de este año o principios del año que viene", concluyó.