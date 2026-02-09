INE inicia proceso electoral en Coahuila: Miguel Castillo Morales presenta operativo

SALTILLO, COAH.- Con el arranque formal del proceso electoral local, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila puso en marcha un operativo estatal con la participación de alrededor de mil Capacitadores Asistentes Electorales (CAE), quienes recorrerán la entidad para contactar a cerca de 300 mil ciudadanos que podrían fungir como funcionarios de casilla en la próxima elección de diputados locales.

El vocal ejecutivo del INE en la entidad, Miguel Castillo Morales, explicó que esta fase inicial busca involucrar directamente a la ciudadanía en la organización de la jornada electoral, ya que serán los propios ciudadanos quienes se encargarán de recibir y contabilizar el voto el día de la elección.

Precisó que el procedimiento comenzó con la primera insaculación, realizada el viernes pasado, mediante la cual se seleccionó al 13 por ciento de los ciudadanos inscritos en cada sección electoral. Este ejercicio dio como resultado un universo aproximado de 300 mil personas que serán visitadas en sus hogares por el personal del instituto.

Castillo Morales detalló que el sorteo partió de la letra "D", correspondiente a ciudadanos nacidos en los meses de julio y agosto. En caso de no cubrirse el número necesario de participantes, el mecanismo continuará con los meses siguientes hasta alcanzar la cifra requerida.

Indicó que quienes acepten participar serán integrados a una lista preliminar, de la cual se realizará un segundo sorteo para definir a los siete ciudadanos que conformarán cada una de las cerca de 4 mil 800 mesas directivas de casilla que se instalarán en el estado.

Durante los meses de febrero y marzo se desarrollará esta primera etapa, en la que los capacitadores notificarán y orientarán a las personas seleccionadas sobre las funciones y responsabilidades que implica el cargo. Posteriormente, se llevará a cabo una fase de capacitación especializada y asignación de puestos dentro de cada casilla.

El INE prevé concluir el proceso de integración el próximo 6 de julio, con el objetivo de contar, a más tardar el 7 de julio, con la totalidad de los funcionarios debidamente designados para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral.