INE rechaza a Karla Natividad González como presidenta del IEC en Coahuila

SALTILLO, Coah. - La negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) a designar a Karla Natividad González como presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tomó por sorpresa a los integrantes del organismo local, que ahora deberán esperar una nueva convocatoria para cubrir la titularidad del cargo, señaló el presidente provisional, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes.

El funcionario reconoció que esperaba que el Consejo General del INE aprobara el nombramiento durante la sesión de este jueves; sin embargo, la propuesta obtuvo seis votos en contra y cuatro a favor, lo que derivó en la declaratoria de procedimiento desierto. "La verdad, bastante sorpresiva. Yo sí pensé que iban a designar una persona en ese cargo. No sé qué pasaría, pero así fue la decisión. Por lo que ustedes vieron en la sesión, es lo mismo que vi yo", expresó.

Rodríguez Fuentes indicó que corresponde al organismo nacional establecer los tiempos y las condiciones de una nueva convocatoria para repetir el proceso de selección. Explicó que este tipo de procedimientos puede extenderse hasta un año, aunque el INE tiene facultades para adelantarlo mediante un acuerdo. Añadió que Coahuila no fue el único estado donde quedaron pendientes nombramientos, ya que también se presentó una situación similar en Colima y otras entidades.

Sobre las posibles causas del rechazo, consideró que el contexto institucional que atraviesa el INE, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia nacional, pudo influir en la resolución del Consejo General. "Ustedes saben el contexto que está ahorita en el INE, qué sucedió. Yo creo que eso fue lo que influyó", manifestó.

Ante la falta de una presidenta o presidente titular, Rodríguez Fuentes confirmó que permanecerá al frente del IEC de manera provisional y descartó que esta situación represente un obstáculo para preparar los próximos comicios en Coahuila. Como argumento, recordó que el instituto ha organizado sus dos procesos electorales más recientes con una integración de seis consejeros, por lo que cuenta con experiencia para mantener sus funciones bajo esa estructura. "Yo creo que sí es necesario que se haga el concurso y que se haga el órgano completo. No obstante, las condiciones que estamos ahorita son las que son", señaló.

En cuanto a las consecuencias de la renuncia de Guadalupe Taddei, reconoció que el impacto institucional ya se hizo presente, aunque confió en que la nueva presidencia provisional del organismo nacional permitirá dar continuidad a sus actividades. También destacó la trayectoria de la funcionaria designada para encabezar provisionalmente el INE, quien anteriormente estuvo al frente del organismo público local electoral de Puebla. Consideró que su experiencia le permitirá contribuir al trabajo colegiado.

Finalmente, reiteró que el IEC mantendrá sus actividades ordinarias y la preparación del siguiente proceso electoral, mientras el INE define la fecha y las condiciones para emitir una nueva convocatoria que permita nombrar a la presidencia titular del organismo en Coahuila.