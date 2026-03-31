Memo Ruiz propone reestructuración de créditos para trabajadores

Saltillo, Coahuila, 31 de marzo del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la estabilidad económica de las familias coahuilenses, el diputado local Memo Ruiz presentó ante el Congreso del Estado un punto de acuerdo para exhortar al Infonavit y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a reforzar la promoción y el acceso a programas de reestructuración de créditos, especialmente entre trabajadores del sector industrial.

Durante su exposición, Ruiz subrayó que el acceso a la vivienda es un derecho que no debe ponerse en riesgo por las fluctuaciones del mercado laboral. En ese sentido, destacó que, si bien el empleo formal es la base del patrimonio familiar, también es indispensable que las instituciones actúen con sensibilidad y rapidez ante escenarios de incertidumbre.

La propuesta contempla acercar los servicios de atención directamente a los centros de trabajo, facilitar el acceso a información clara sobre los apoyos disponibles —como seguros de desempleo y prórrogas— y promover esquemas de renegociación antes de que los créditos se vuelvan impagables.

"No basta con que los apoyos existan en el papel; es fundamental que el trabajador sepa cómo utilizarlos en el momento oportuno. Nadie debería vivir con el temor de perder su hogar por una mala racha económica", señaló el legislador.

Memo Ruiz advirtió que, ante la dinámica industrial de Coahuila, resulta clave contar con mecanismos de respuesta ágiles que eviten que más familias caigan en cartera vencida. Señaló que la falta de información sigue siendo uno de los principales obstáculos para que los acreditados regularicen su situación.

Finalmente, reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones desde el Poder Legislativo que brinden certeza jurídica y económica a las y los trabajadores del estado.

"Cuidar la casa de los trabajadores es cuidar el corazón de Coahuila", concluyó.