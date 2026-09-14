Inhabilitan a 5 notarios por malas prácticas en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El gobierno de Coahuila estudia alternativas para ayudar a familias de escasos recursos afectadas por un presunto fraude inmobiliario en Torreón, mientras avanza el proceso de extradición del exnotario señalado por su probable participación en el caso.

Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno de Coahuila, informó que el exnotario fue detenido en Madrid, España, por Interpol, luego de que la Fiscalía General de la República gestionara una ficha roja en coordinación con autoridades estatales.

Actualmente, explicó, el detenido se encuentra sujeto a un procedimiento de extradición que busca su traslado a México para que enfrente las investigaciones correspondientes.

El funcionario agregó que el caso involucra a otras personas, algunas de las cuales ya fueron detenidas en Torreón y son señaladas como presuntas colaboradoras.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los principales aspectos del caso corresponde a la presunta defraudación de personas que buscaban adquirir terrenos anunciados a precios bajos mediante redes sociales. "Son familias de escasos recursos que veían estos anuncios en las redes sociales a precios muy bajos, acudían a comprarlos y resulta que era un fraude", señaló Pimentel González.

Ante la situación de las familias afectadas, el gobierno estatal mantiene coordinación con el Ayuntamiento de Torreón para encontrar una alternativa que les permita recuperar la posibilidad de acceder a un patrimonio.

Entre las opciones que se analizan está poner a disposición de los afectados terrenos a precios accesibles, debido a que muchas de estas personas buscaban adquirir un espacio para construir una vivienda propia.

Pimentel González precisó que el detenido no fue funcionario ni exfuncionario público. Explicó que se trata de un notario que recibió autorización para ejercer la fe pública. "Es un notario que recibió en su momento la concesión de un fiel para ejercer la fe pública, pero no se considera que sea servidor público", puntualizó.

No obstante, reconoció que la actividad notarial implica un alto grado de responsabilidad y confianza, por lo que el gobierno estatal ha actuado por la vía legal cuando se han detectado irregularidades.

El secretario de Gobierno añadió que en otras regiones de Coahuila también se han registrado casos de notarios sancionados e incluso dados de baja por utilizar de manera fraudulenta la fe pública.

Ante estos antecedentes, consideró necesario reforzar los mecanismos de supervisión para garantizar que quienes ejercen esta actividad lo hagan con profesionalismo, responsabilidad y respeto a la legislación.

Pimentel González indicó que en Coahuila existen alrededor de 300 notarios, cifra que coloca al estado entre las entidades con mayor número de estos profesionales por habitante a nivel nacional.

Mientras continúan las investigaciones y la integración de las carpetas derivadas de las denuncias, las autoridades mantienen seguimiento al procedimiento de extradición del exnotario para que pueda ser trasladado a México.