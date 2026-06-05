EcoRace 2026: Carrera con enfoque social se realizará en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- La cuenta regresiva ha comenzado para la EcoRace 2026, una carrera con enfoque social y ambiental que se llevará a cabo el próximo 28 de junio en la Ruta Recreativa de Saltillo. El evento forma parte de las actividades conmemorativas por el 30 aniversario de Grupo Ecolimpio y espera reunir a cientos de participantes en una jornada dedicada al deporte, la convivencia y la responsabilidad social.

La competencia contará con rutas de 1, 5 y 10 kilómetros, lo que permitirá la participación de niños, jóvenes, adultos y corredores experimentados. Los organizadores destacaron que el objetivo es fomentar estilos de vida saludables mientras se fortalece el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno.

Las inscripciones permanecen abiertas a través de la plataforma ChronoSport, con costos de 250 pesos para la categoría infantil y 300 pesos para adultos. Cada participante recibirá un paquete que incluye playera oficial, número de corredor, chip de cronometraje, medalla conmemorativa y artículos para recuperación al finalizar la prueba.

En materia de premios, se reconocerá a los mejores tiempos absolutos de las distintas distancias. Para la prueba de 10 kilómetros, el primer lugar obtendrá una bolsa de seis mil pesos, mientras que el segundo y tercer puesto recibirán tres mil y dos mil pesos, respectivamente. En la modalidad de 5 kilómetros, los incentivos económicos serán de cuatro mil, dos mil y mil pesos para los tres primeros lugares en las ramas femenil y varonil.

Más allá del aspecto competitivo, la EcoRace mantendrá su vocación altruista. Parte de los recursos obtenidos será destinada a la Fundación Yuye Martínez, organismo que brinda apoyo a un equipo infantil de béisbol de General Cepeda mediante la entrega de uniformes, apoyo para traslados y recursos económicos que les permiten participar en torneos estatales y nacionales.

Representantes de las empresas organizadoras señalaron que la iniciativa busca generar un impacto positivo en distintos ámbitos, al combinar la promoción del deporte con acciones enfocadas en la educación, la cultura y el desarrollo comunitario. Con esta nueva edición, la EcoRace pretende consolidarse como uno de los eventos deportivos con mayor sentido social en la región, al reunir a corredores y familias en torno a una causa que beneficia directamente a jóvenes talentos coahuilenses.