Enrique Sánchez advierte sobre la inseguridad en carreteras de Coahuila

SALTILLO, COAH.- La inseguridad en las carreteras del país continúa representando uno de los principales desafíos para el sector logístico y comercial, al grado de generar afectaciones económicas importantes y poner en riesgo la llegada de nuevas inversiones, advirtió Enrique Sánchez, empresario y director del Clúster de Logística de Coahuila.

Al referirse al paro de transportistas programado para el próximo 24 de junio como medida de protesta por las condiciones de seguridad en las vías de comunicación, señaló que si bien este tipo de acciones pueden generar afectaciones en la conectividad y movilidad de mercancías y ciudadanos, también son mecanismos de presión que las empresas y los propios ciudadanos tienen a su alcance para exigir soluciones.

"Nosotros apostamos más al diálogo, pero también a que junto con ese diálogo se presenten soluciones reales para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo", expresó.

Sánchez destacó que la inseguridad carretera está impactando de manera directa a las líneas de transporte, al comercio y a toda la cadena de suministro, ya que las empresas enfrentan cada vez mayores dificultades para movilizar mercancías de forma segura.

"La seguridad es un factor primordial que esperamos se resuelva a la brevedad posible. Estamos abiertos a cooperar y a participar en las estrategias que puedan facilitar una solución", afirmó.

El empresario recordó que, aunque Coahuila mantiene condiciones favorables en materia de seguridad, la actividad económica y logística no se limita al territorio estatal, ya que las mercancías deben trasladarse a otras entidades y cruces fronterizos, dependiendo de las necesidades de los clientes.

"No todo se hace en Coahuila y no todo se queda en Coahuila. Hay que recorrer otras regiones del país y llegar a otras fronteras. Lo que buscamos es que el modelo de seguridad que existe en Coahuila pueda extenderse a otros estados para que las personas y las mercancías puedan circular libremente y con tranquilidad", indicó.

Asimismo, consideró que el estado puede convertirse en un referente nacional en materia logística y de cadena de suministro, impulsando avances que sirvan de ejemplo para otras regiones y fomentando el trabajo coordinado entre autoridades, empresas y organismos del sector.

Enrique Sánchez subrayó que el problema de la seguridad afecta a toda la población, ya que prácticamente todos los ciudadanos transitan por carreteras del país por motivos personales o laborales, por lo que insistió en la necesidad de mantener acciones permanentes para atender esta problemática.

Finalmente, advirtió que, de no lograrse avances significativos, la inseguridad podría convertirse en un obstáculo para proyectos estratégicos, eventos de gran relevancia y nuevas inversiones que buscan establecerse en distintas regiones del país.

"Si no seguimos avanzando en este tema, puede llegar a ser un freno total para proyectos importantes e inversiones que tendrían que llegar", concluyó.