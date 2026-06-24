Inspecciones urgentes en planteles educativos de Coahuila tras accidente

SALTILLO, COAH.- La Subsecretaría de Educación Básica de Coahuila reforzó las inspecciones de infraestructura en planteles educativos de todo el estado tras el fallecimiento de un menor en un jardín de niños de Monclova, informó el titular del área, Hugo Iván Lozano.

El funcionario explicó que las revisiones son coordinadas por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), el área de Planeación Educativa y Protección Civil Escolar, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los estudiantes.

Detalló que, en una primera etapa, se atendieron los planteles que solicitaron inspecciones urgentes y actualmente continúan los recorridos en el resto de las escuelas de la entidad.

Respecto a posibles responsabilidades derivadas del accidente, Lozano señaló que la información relacionada con investigaciones o eventuales denuncias permanece bajo reserva, debido a que el caso es atendido por el área jurídica y las instancias competentes.

Asimismo, destacó que por instrucción del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se brindó acompañamiento permanente a la familia del menor desde el momento del incidente, además de apoyo socioemocional a padres de familia, alumnos y docentes que estuvieron presentes.

Informó también que las actividades escolares ya fueron reanudadas de manera normal en el jardín de niños donde ocurrió el accidente. Como parte de las medidas preventivas, se retiraron algunos juegos infantiles y se realizaron adecuaciones en las instalaciones.

El subsecretario recordó que durante el ciclo escolar ya se habían desarrollado acciones para eliminar riesgos en distintos planteles, entre ellas el retiro de techumbres deterioradas, la delimitación de áreas inseguras y trabajos de mantenimiento. Sin embargo, indicó que las revisiones se intensificaron tras lo ocurrido en Monclova.

Precisó que los docentes son los primeros responsables de reportar cualquier situación que represente un riesgo visible dentro de las escuelas, aunque reconoció que existen daños estructurales o fallas que requieren la intervención de especialistas.

"Los maestros recorren constantemente las escuelas y reportan cualquier situación que consideren de riesgo, pero hay problemas estructurales que necesitan una revisión especializada", señaló.

Finalmente, afirmó que personal de Protección Civil, Planeación Educativa e ICIFED mantiene recorridos preventivos en planteles de la entidad para identificar posibles riesgos y atenderlos de manera oportuna, con el propósito de evitar que se repitan hechos lamentables como el ocurrido en Monclova.