Instituto Electoral de Coahuila analiza publicaciones en redes sociales

SALTILLO, COAH.- El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) analizará diversas publicaciones difundidas en redes sociales por candidatos y candidatas para determinar si podrían constituir alguna falta relacionada con la orientación del voto ciudadano durante el actual proceso electoral.

El consejero presidente provisional del organismo, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, señaló que por el momento no es posible emitir una valoración sobre la legalidad de dichos mensajes, ya que corresponde a las áreas competentes realizar una revisión detallada de su contenido antes de establecer cualquier conclusión.

Explicó que serán la Dirección Ejecutiva, el área Jurídica del Instituto y, en su caso, el Tribunal Electoral, quienes determinen si las publicaciones se ajustan o no a la normativa vigente.

Rodríguez Fuentes informó que el IEC ha recibido al menos dos denuncias vinculadas con mensajes difundidos en plataformas digitales, donde algunos aspirantes presuntamente sugieren a los ciudadanos votar de determinada manera para posteriormente anular o modificar el sufragio emitido.

Ante esta situación, reiteró que las autoridades electorales darán seguimiento a los señalamientos conforme a los procedimientos establecidos y resolverán cada caso con base en el análisis correspondiente.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para informarse sobre la manera correcta de emitir su voto y recordó que el Instituto Nacional Electoral ha compartido en sus canales oficiales diversas infografías y materiales explicativos sobre las formas válidas de sufragar, con el objetivo de evitar confusiones durante la jornada electoral del próximo 7 de junio.