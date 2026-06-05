Preparativos del IEC para elecciones en Coahuila: seguridad garantizada

SALTILLO, COAH.- A pocos días de la jornada electoral del 7 de junio, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) informó que se encuentra concluida la preparación logística y operativa del proceso, además de que no se han detectado situaciones de inseguridad que representen un riesgo para el desarrollo de la votación en ninguno de los 16 distritos electorales de la entidad.

El consejero presidente del organismo, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, señaló que ya finalizó la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla, incluyendo aquellos destinados a comunidades de difícil acceso ubicadas en municipios como Sierra Mojada y Ocampo.

Explicó que el traslado del material se efectuó conforme a un esquema previamente planeado para cada comité distrital y contó en todo momento con acompañamiento de elementos de la Policía Estatal, lo que permitió completar la distribución sin contratiempos ni incidentes.

Rodríguez Fuentes destacó que el panorama en materia de seguridad es favorable para el desarrollo de la elección, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para participar en las urnas con confianza. Indicó que las condiciones existentes permiten garantizar el libre ejercicio del voto en todo el territorio coahuilense.

En cuanto a las medidas de blindaje electoral, informó que el IEC mantuvo una coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para fortalecer el respeto al principio de imparcialidad durante el proceso.

Como parte de estas acciones, se impartieron cursos de capacitación a servidores públicos de distintos órdenes de gobierno y se establecieron mecanismos preventivos para evitar el uso indebido de recursos públicos. Entre ellos destaca el resguardo de vehículos oficiales durante la jornada electoral, así como la sensibilización de funcionarios respecto a las conductas que podrían vulnerar la neutralidad institucional.

El presidente del IEC afirmó que las medidas implementadas en materia de organización, seguridad y vigilancia permiten prever una jornada electoral ordenada, con garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y apego a la legalidad.