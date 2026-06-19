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Coahuila

Capacitación y simulacros para cómputos electorales en Coahuila

Se realizaron simulacros y capacitaciones para asegurar el correcto funcionamiento del sistema electoral.

Por Hilda Sevilla - 19 junio, 2026 - 05:22 p.m.
Capacitación y simulacros para cómputos electorales en Coahuila
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      SALTILLO, COAH.- El presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Oscar Daniel Rodríguez, informó que el Consejo General del organismo conoció los informes relacionados con la planeación de los cómputos distritales y la operación del Sistema de Cómputos Electorales, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

      Durante la sesión, se presentó un reporte sobre las actividades realizadas para la habilitación de espacios destinados a las labores de recuento de votos, en el que se detallan las acciones de planeación, análisis de escenarios y logística implementadas para el desarrollo de los cómputos electorales.

      El documento también incluye las principales incidencias detectadas durante la organización de estos trabajos, así como las medidas adoptadas para resolverlas y garantizar el adecuado desarrollo de las sesiones de cómputo.

       

      De igual forma, el Consejo General recibió el informe relativo al desarrollo y funcionamiento de la herramienta informática utilizada en el Sistema de Cómputos Electorales, así como las actividades de capacitación y los simulacros efectuados para evaluar su desempeño operativo.

      Entre las acciones reportadas destacan los procesos de capacitación regional e individual dirigidos al personal de los Comités Distritales Electorales, además de ejercicios prácticos enfocados en la operación del sistema y el manejo de los procedimientos establecidos para los cómputos.

      Asimismo, se realizaron dos simulacros integrales que permitieron poner a prueba las distintas etapas del proceso, incluyendo el registro de actas, cotejo de resultados, recuento de votos, validación de información y generación de documentación electoral.

      De acuerdo con las conclusiones presentadas, el Sistema de Cómputos Electorales contó con las condiciones técnicas y operativas necesarias para su aplicación durante los cómputos distritales del proceso electoral.

      Además, los ejercicios realizados contribuyeron a fortalecer la preparación del personal responsable de su manejo, verificar el correcto funcionamiento de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente e identificar áreas susceptibles de mejora.

      El informe señala que las observaciones derivadas de las pruebas permitieron implementar acciones correctivas oportunas, con el objetivo de brindar mayor certeza, eficiencia y confiabilidad a las actividades de cómputo desarrolladas por la autoridad electoral.

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