Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo mantienen plantón en el bulevar

SALTILLO, COAH.- A más de 48 horas de iniciado el plantón de estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), el bulevar Venustiano Carranza continúa bloqueado y podría registrar afectaciones a la movilidad durante el fin de semana, debido a la coincidencia de eventos programados para el domingo 1 de noviembre.

Los alumnos mantienen cerrada la vialidad desde el pasado 27 de octubre y advierten que permanecerán en el lugar de manera indefinida hasta que se cumplan los puntos de su pliego petitorio que consideran no negociables.

Pese a las lluvias, la humedad y el cansancio, los manifestantes continuaron con la protesta. Durante la jornada del miércoles, cerca de un centenar de jóvenes permanecieron en el sitio, donde realizaron consignas y actividades musicales.

La presentación de un grupo de rock y la presencia de personas disfrazadas modificaron el ambiente de la manifestación. Sin embargo, las conversaciones con la dirección del Tecnológico y la Secretaría de las Mujeres no derivaron en un acuerdo que permitiera liberar la circulación.

Por la noche, la cantidad de participantes disminuyó, aunque el plantón continuó.

Ante el cierre, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo exhortó a los automovilistas a utilizar vías alternas para evitar contratiempos en sus traslados.

Los estudiantes también señalaron que las instalaciones del ITS permanecen bajo vigilancia, con el propósito de deslindarse de los actos vandálicos que se han hecho públicos en salones de la institución.

En días recientes se difundieron imágenes de aulas con rayones y pintura. Hasta el momento, no existe una postura oficial que identifique a los responsables de estos daños, por lo que no se ha establecido quién realizó las pintas.

La continuidad del bloqueo podría complicar la circulación durante las actividades previstas para el domingo, entre ellas la carrera Spooky Race, el recorrido de Xantolum y la Ruta Recreativa.

Spooky Race contempla carreras de cinco kilómetros para adultos y un kilómetro infantil, además de acceso a Spooky Town. Por su parte, Xantolum está programado para las 16:00 horas, con salida en la calle Francisco Coss, frente al Teatro de la Ciudad; el recorrido continuará por el bulevar Venustiano Carranza y concluirá en Parque Centro.

La Ruta Recreativa se realiza los domingos de 6:30 a 11:30 horas, en el tramo comprendido entre las calles Chihuahua y Canadá. Si persisten las restricciones, será necesario considerar las condiciones de circulación y los accesos en el sector.

Los posibles efectos dependerán de la continuidad del plantón y de las condiciones viales. Por ello, se recomienda a los asistentes y automovilistas consultar los avisos oficiales antes de salir y prever rutas alternas.