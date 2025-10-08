Nuevas Intervenciones Viales en Saltillo para Mejorar la Movilidad

SALTILLO, COAHUILA.– Con el objetivo de mejorar la movilidad en zonas de alta afluencia vehicular, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que el Ayuntamiento lleva a cabo nuevas intervenciones viales en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Venustiano Carranza, Nasario Ortiz y Sierra Mojada, así como la colonia República.

El edil explicó que una de las acciones recientes se realizó en la madrugada del martes, donde se reforzaron delimitaciones y accesos para evitar que los conductores se incorporen indebidamente a carriles contrarios, una práctica que generaba conflictos y riesgo de accidentes.

"Ya empezamos a meter diferentes delimitaciones y vamos a volver a intervenir algunas vialidades, como la conexión hacia Sierra Mojada y la colonia República, para que el flujo vehicular sea más ágil y seguro", señaló.

Díaz González detalló que se analiza habilitar un pequeño tramo a contraflujo frente al H-E-B de Periférico LEA lo que permitiría a los automovilistas que circulan por Luis Echeverría incorporarse con mayor rapidez hacia Sierra Mojada, sin tener que rodear por debajo del puente vehicular.

El alcalde añadió que se contemplan nuevas intervenciones al sur de la ciudad, particularmente en el cruce de Emilio Arizpe y Antonio Cárdenas, con el fin de disminuir los cuellos de botella en horas pico.

Sin embargo, reconoció que las recientes contingencias por lluvias afectaron parte del presupuesto originalmente destinado a estas obras.

"Tuvimos que rediseñar el tema del presupuesto y cambiar su destino; estaba planeado para ciertos programas, pero fue necesario atender los daños y destrozos ocasionados por las lluvias", puntualizó.