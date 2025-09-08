Inversión en Coahuila impulsa crecimiento industrial y empleo

SALTILLO, COAHUILA.- El secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares, informó que en lo que va del presente año se han concretado 34 proyectos, que sumados a los 59 del año pasado, superan los 90 anuncios de inversión en la actual gestión estatal.

Estas operaciones representan un monto superior a los 150 mil millones de pesos, lo que refleja la confianza del sector empresarial en las condiciones que ofrece la entidad en materia de infraestructura, seguridad y capital humano.

"Creemos que, a pesar de los aranceles, seguimos teniendo este tipo de eventos, y todas las semanas hay anuncios. Eso verdaderamente nos da confianza en que esto no para", señaló Olivares, al destacar la fortaleza del modelo económico de Coahuila.

El funcionario agregó que, aunque algunos proyectos aún no tienen fecha definida de arranque, se espera que conforme haya mayor certeza en temas comerciales, puedan materializarse en el corto plazo.

Con estos resultados, el estado mantiene su ruta de crecimiento industrial y de generación de empleos, reforzando su papel como uno de los polos de inversión más importantes del norte del país.

Agregó que Coahuila sigue siendo un lugar atractivo para la llegada de inversiones por lo que tienen confianza en que llegaran a la metal en este fin de año.