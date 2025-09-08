Jerico Abramo Masso anuncia recursos para modernización de Los Chorros en Coahuila

ARTEAGA, COAHUILA.– El diputado federal Jericó Abramo Masso informó que el gobierno federal ya liberó el trazo y autorizó recursos para el inicio de la modernización del tramo carretero conocido como Los Chorros, una de las vialidades más transitadas y peligrosas del estado.

De acuerdo con el legislador, el proyecto completo contempla una inversión de mil 980 millones de pesos, de los cuales este año se programó un presupuesto inicial de 200 millones para arrancar con la primera etapa de los trabajos.

"Por fin está liberado el trazo, ya hay un nuevo tramo y lo que falta es que le inyecten el recurso para empezar a hacer", señaló.

Abramo Masso explicó que ya existe un proyecto ejecutivo y que la liberación del derecho de vía fue concluida, por lo que no hay impedimentos técnicos ni legales para que se inicien las labores en la zona.

Sin embargo, advirtió que la preocupación principal es que el calendario avance sin que se cumpla la promesa de comenzar este mismo año.

"Espero que no cierre el año y sigan sin arrancarlo. Lo que falta es que cumplan y que los recursos realmente se apliquen", expresó el diputado, quien insistió en que se trata de un compromiso de gran relevancia para la seguridad y la conectividad de la región.

El tramo de Los Chorros ha sido históricamente uno de los puntos carreteros con mayor número de accidentes en Coahuila, debido a sus curvas cerradas, pendientes y el alto flujo de vehículos de carga pesada. Transportistas y automovilistas han exigido durante años la modernización para reducir riesgos y mejorar la movilidad hacia la frontera.

La semana pasada se registró un accidente en ese tramo de Los Chorros en la carretera 57 con saldo de una persona fallecida.