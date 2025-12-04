Saltillo realiza reparación de rejillas pluviales para evitar inundaciones

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal informó que cuadrillas del programa "Aquí Andamos" llevan a cabo la reparación y mantenimiento integral de las rejillas pluviales ubicadas en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Luis Gutiérrez, de la Zona Centro, con el objetivo de mejorar el desalojo del agua de lluvia y garantizar una movilidad más segura para peatones y automovilistas.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública repara y reemplaza las rejillas dañadas, además de corregir hundimientos y retirar material obstruido de los colectores.

Acciones de la autoridad en la Zona Centro

Estas acciones forman parte del programa permanente de rehabilitación del sistema pluvial, con el cual el Gobierno de Saltillo busca evitar la formación de encharcamientos e inundaciones durante las precipitaciones, al proteger la infraestructura vial y reducir los riesgos para la ciudadanía en los diferentes sectores de la localidad.

El Ayuntamiento de Saltillo destacó que la correcta operación de estas rejillas es fundamental en el primer cuadro de la ciudad, donde la concentración de tránsito peatonal y vehicular es mayor.

Estos trabajos se estarán llevando a cabo hasta el domingo 07 de diciembre, por lo que se pide a la ciudadanía tomar precauciones y tomar vías alternas.

Asimismo, se pide a la comunidad evitar arrojar basura en las calles o cerca de las rejillas, ya que esto provoca taponamientos y afecta el funcionamiento del sistema pluvial.

Limpieza de arroyos en Lomas de Lourdes

Municipio limpia y dignifica los espacios públicos.

Con el objetivo de incrementar la salud y seguridad de las familias saltillenses, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron una intensa jornada de limpieza y retiro de desechos orgánicos, basura y escombro del arroyo que atraviesa la colonia Lomas de Lourdes.

En respuesta a las peticiones ciudadanas realizadas a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, personal municipal intervino en distintos tramos de este cauce natural de agua, como entre las calles Del Caracol y Paseo de los Conejos, así como en el punto ubicado entre las calles Pumas y Privada Retorno de los Osos.

Como parte del operativo, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable retiraron desechos sólidos y material orgánico que contaminaba los arroyos, acciones que contribuyen a mejorar la calidad del agua y a preservar la flora y fauna que habita en estos ecosistemas.

De manera paralela, el Ayuntamiento de Saltillo atendió con acciones de limpieza profunda, deshierbe y poda del arbolado ubicado en la plaza pública de la colonia Colinas del Sur.

En este sector, cuadrillas municipales intervinieron los espacios verdes existentes entre las calles San Francisco y Avenida 36, con el propósito de que las familias del sector puedan disfrutar de actividades al aire libre.

Además, se reforzó la limpieza de las principales vialidades de la ciudad, con acciones por parte de personal de Papeleo sobre la Calzada Antonio Narro, desde el bulevar Antonio Cárdenas hasta el periférico Luis Echeverría Álvarez.