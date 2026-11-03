Investiga FGE choque que dejó cuatro muertos

SALTILLO, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas dos líneas de investigación relacionadas con hechos recientes: el accidente automovilístico que cobró la vida de cuatro jóvenes y un caso de presunta pornografía infantil en el que existe colaboración binacional.

Julio Loera, delegado de la FGE en Coahuila, informó que, en el caso del percance vial, las autoridades están a la espera de la evolución médica del conductor, quien permanece en estado grave, para continuar con el procedimiento legal y determinar la posibilidad de judicializar la carpeta ante un juez.

El accidente ocurrió alrededor de las 3:00 horas del pasado sábado, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. De acuerdo con los datos del caso, un automóvil GM en el que viajaban siete personas intentó realizar una maniobra de retorno sin las debidas precauciones, impactó contra el cordón de la cuneta y posteriormente cayó sobre una camioneta Trax que circulaba en sentido contrario.

El saldo fue de cuatro jóvenes fallecidos, mientras que el conductor del automóvil permanece hospitalizado en condiciones graves. Loera señaló que la institución dará seguimiento a las investigaciones y a las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.

Accidente en Saltillo: detalles del percance

En otro asunto, el delegado informó que la Fiscalía integra una carpeta de investigación por un caso relacionado con la detección de pornografía infantil, en el que participan autoridades de otros países mediante mecanismos de colaboración binacional.

Explicó que, hasta el momento, no se han presentado denuncias formales de posibles víctimas; sin embargo, los investigadores recopilan documentación, información y otros elementos que permitan fortalecer las indagatorias.

Investigación de pornografía infantil en Coahuila

El funcionario indicó que la dependencia no tiene antecedentes de situaciones similares en Coahuila y precisó que, por ahora, las investigaciones se concentran en una sola línea relacionada con el domicilio identificado, sin que existan registros de otros casos vinculados en la entidad.