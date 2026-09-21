Fiscalía investiga deceso de mujer en Saltillo

SALTILLO, COAH.- María del Carmen González, de 61 años, murió durante la madrugada de este lunes en la Clínica 2 del IMSS, donde permanecía hospitalizada desde el 18 de septiembre tras caer por las escaleras de un bar en la zona centro de Saltillo.

De acuerdo con versiones recabadas de manera extraoficial, la mujer se encontraba acompañada de varias personas en el establecimiento conocido como "Barra Negra", ubicado sobre la calle Presidente Cárdenas, cuando presuntamente uno de sus acompañantes la empujó a manera de broma.

El supuesto empujón provocó que González perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras, golpeándose fuertemente la cabeza.

Inicialmente fue trasladada al Hospital General y, debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente ingresó a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento.

Tras el deceso, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para iniciar las investigaciones y establecer las circunstancias en que ocurrió la caída.

La autoridad mantiene abierta la investigación para determinar cómo sucedieron los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas. La versión sobre el supuesto empujón permanece como un señalamiento sujeto a investigación.