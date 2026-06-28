Investigan incendio de vehículo en desuso en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Autoridades investigan el incendio de un vehículo en desuso ocurrido la mañana de este viernes en la colonia Herradura, luego de que vecinos reportaron haber visto a un grupo de jóvenes cerca de la unidad momentos antes del siniestro.

El incidente se registró sobre la calle 23, en el cruce con Percherón, donde la propietaria del automóvil detectó humo saliendo del vehículo y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, antes del incendio observaron a varios jóvenes fumando junto al automóvil, por lo que no se descarta que el fuego haya sido provocado.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y realizar labores de enfriamiento con el fin de eliminar riesgos y evitar una posible reactivación del fuego.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, la unidad sufrió daños de consideración a consecuencia del incendio. La propietaria informó que presentará una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue el origen del siniestro y se determinen las posibles responsabilidades.