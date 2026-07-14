Claudia Sheinbaum y Beatriz Fraustro promueven cero impunidad en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Beatriz Fraustro, respaldó la postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a que las investigaciones contra servidores públicos deben desarrollarse con apego a la ley y sin protección para ningún exfuncionario señalado por presuntos actos de corrupción.

El pronunciamiento se dio luego de que, durante su conferencia matutina de este martes, la Mandataria federal fuera cuestionada sobre la situación jurídica de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien permanece detenida en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo por un proceso relacionado con el presunto delito de peculado.

Sheinbaum reiteró que en su administración prevalece una política de "cero impunidad", por lo que cualquier persona investigada por la probable comisión de un delito deberá responder ante las autoridades competentes. "El Gobierno de la República no protege a nadie", afirmó la Presidenta al señalar que las investigaciones y los procesos judiciales deben seguir su curso conforme a la ley.

Al respecto, Fraustro sostuvo que la Fiscalía General cuenta con la documentación necesaria para realizar las investigaciones correspondientes y consideró que debe mantenerse una política de "cero tolerancia" frente a cualquier presunto delito. "Lo importante es que se haga justicia y que las investigaciones se desarrollen de manera profesional, sin tintes políticos", expresó.

En otro tema, la legisladora confirmó que ya fue presentada una denuncia por los hechos registrados durante una sesión del Congreso, cuando un grupo de personas ingresó al recinto, interrumpió los trabajos legislativos y posteriormente ocupó la tribuna. Preciso que la querella fue promovida por la Oficial Mayor del Congreso debido al presunto hostigamiento y acecho que sufrió por parte del diputado Joaquín, y aclaró que no se trata de un caso de violencia política de género, sino de conductas de hostigamiento.

Recordó que, tras esos incidentes, la Junta de Gobierno acordó por consenso realizar de manera virtual la sesión siguiente para garantizar la continuidad de los trabajos legislativos y proteger tanto al personal como a los diputados. Señaló que la agenda legislativa no podía detenerse por situaciones de orden social y afirmó que la modalidad virtual permitió desahogar los asuntos programados sin contratiempos.

Sobre el ingreso de los manifestantes, explicó que inicialmente accedieron al recinto como ciudadanos, al argumentar que eran integrantes de la prensa o activistas, por lo que no existían elementos para impedir su entrada. No obstante, indicó que durante el desarrollo de la sesión quedó claro que se trataba de manifestantes, ya que ocuparon la tribuna, acción que, dijo, contraviene las normas que regulan el funcionamiento del Poder Legislativo y el respeto al recinto oficial.

Fraustro agregó que el Congreso analizará medidas para reforzar los controles de acceso al recinto legislativo y evitar que se repitan situaciones similares, sin limitar el derecho de los ciudadanos a ingresar al Congreso.