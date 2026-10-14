Restaurantes de Coahuila se preparan para diciembre

SALTILLO, COAH.- Con la mirada puesta en las celebraciones decembrinas y las estrategias para incentivar el consumo, el sector restaurantero de Coahuila confía en que los últimos tres meses de 2026 permitan recuperar ingresos y fortalecer sus negocios antes de enfrentar la tradicional baja en las ventas de enero.

Isidoro García Reyes, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo, explicó que los establecimientos preparan distintas alternativas para atraer clientes, entre ellas campañas promocionales, atención a eventos de fin de año y una mayor oferta de alimentos para llevar.

Como parte de estas acciones, se alista la segunda edición de Qué Comer Week, iniciativa impulsada en coordinación con la Canirac para promover el consumo en los restaurantes locales. Durante la campaña, los negocios participantes ofrecerán descuentos, paquetes y menús especiales con la intención de despertar el interés de los comensales y dar a conocer nuevas opciones gastronómicas.

El dirigente empresarial señaló que esta estrategia busca generar movimiento en los establecimientos y brindar a los consumidores alternativas para disfrutar de la oferta culinaria de la región, al tiempo que contribuye a mantener activa la economía de los negocios del sector.

Las expectativas también están relacionadas con las posadas, cuya actividad comienza desde noviembre y se intensifica conforme se acerca diciembre. Estos festejos representan una oportunidad para atender reuniones de empresas, grupos de amigos y familias, mediante reservaciones y servicios de alimentos para eventos.

A ello se suman los pedidos para llevar que suelen aumentar durante las celebraciones del 24 y 31 de diciembre, cuando muchas familias optan por encargar sus alimentos para las reuniones en casa. Para los restaurantes, este mercado representa una alternativa para elevar sus ventas sin depender exclusivamente del servicio en comedor.

García Reyes indicó que los negocios también trabajan en la diversificación de sus actividades a través del servicio de catering para escuelas, colegios e industrias. Este modelo permite atender pedidos institucionales y eventos, ampliar la cartera de clientes y generar ingresos por otras vías, incluso cuando disminuye la afluencia directa a los establecimientos.

El presidente de Canirac consideró que el cierre del año puede ayudar a los restauranteros a reunir recursos para afrontar enero, periodo en el que habitualmente baja el consumo debido a los compromisos económicos que las familias adquieren durante las fiestas decembrinas.

Por esa razón, señaló que aprovechar la temporada alta será importante para fortalecer las finanzas de los negocios y prepararse para los primeros meses de 2027, cuando la actividad comercial suele moderarse.

Asimismo, destacó que el dinamismo económico de Coahuila influye en las perspectivas del sector. La llegada de nuevas empresas y una mayor actividad comercial en las distintas regiones pueden generar oportunidades para los restaurantes, tanto por el consumo cotidiano como por la demanda de servicios para reuniones laborales y eventos.

Además de las estrategias comerciales, la Canirac Saltillo mantiene acciones para mejorar la atención a personas con discapacidad, mediante la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del estado, encabezada por Enrique Martínez y Morales.

Entre las medidas implementadas se encuentra la elaboración y distribución de menús en sistema braille, herramienta que facilita a las personas con discapacidad visual consultar las opciones disponibles en los establecimientos. De acuerdo con García Reyes, se han entregado más de 34 ejemplares en Coahuila.

A estas acciones se agregan capacitaciones en lenguaje de señas, con las que se busca que el personal de los restaurantes cuente con mayores herramientas para comunicarse con clientes con discapacidad auditiva.

El representante del sector señaló que estos esfuerzos forman parte de la búsqueda de espacios gastronómicos más incluyentes, en los que las personas puedan recibir atención adecuada y acceder a los servicios con mayor autonomía.

De esta manera, los restauranteros esperan cerrar 2026 con mejores resultados económicos, al tiempo que amplían sus modelos de negocio y avanzan en medidas que favorezcan una atención más accesible para sus clientes.