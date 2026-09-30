ICOJUVE refuerza acciones para prevenir embarazos adolescentes en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) reforzará las acciones para prevenir embarazos en adolescentes mediante brigadas dirigidas a estudiantes de secundaria y preparatoria, además de ampliar la atención en municipios pequeños y las principales ciudades del estado.

Iván Terashima Zamora, director del organismo, informó que la estrategia se desarrolla junto con la Secretaría de las Mujeres, el DIF Coahuila y otras dependencias, con el propósito de fortalecer las medidas de prevención.

Señaló que desde 2020 el indicador de embarazos adolescentes en Coahuila ha mostrado una tendencia a la baja, aunque en los últimos años se ha presentado cierto estancamiento.

Ante este escenario, indicó que las instituciones mantendrán las acciones de información y concientización dirigidas a las y los jóvenes.

Como parte del programa, las brigadas acudirán a planteles de educación secundaria y media superior para acercar información y herramientas de prevención a los estudiantes.

Terashima Zamora explicó que también se pondrá especial atención en municipios con menor población, como Villa Unión, Hidalgo y Nadadores. Detalló que en estas localidades incluso un número reducido de embarazos puede reflejarse de manera significativa en los indicadores debido al tamaño de su población.

En contraste, por cantidad de casos, Saltillo y Torreón concentran una mayor incidencia debido a que son los municipios con mayor población, por lo que las acciones preventivas también continuarán en estas ciudades.

El director del ICOJUVE destacó que la estrategia requiere la participación coordinada de distintas instituciones para mantener el trabajo de prevención entre adolescentes. Añadió que el objetivo es acercar información y herramientas a las y los estudiantes para fortalecer la concientización y contribuir a reducir los embarazos a temprana edad en Coahuila.