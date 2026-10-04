ICOJUVE fortalecerá atención a jóvenes tras hechos en Torreón

SALTILLO, COAH.- Las brigadas preventivas del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) serán reforzadas en secundarias y preparatorias de Coahuila, con el propósito de ampliar la atención y mantener un contacto más cercano con los jóvenes, informó Iván Terashima, director del organismo.

El funcionario señaló que, aunque los hechos registrados recientemente en una secundaria de Torreón son ajenos a las autoridades estatales, la situación obliga a fortalecer las estrategias de prevención y aumentar la presencia institucional en los planteles. "Lamentablemente los hechos que pasaron en la secundaria allá en Torreón. Pero bueno, de nuestra parte, pues para nosotros es muy importante seguir trabajando de manera coordinada con actividades preventivas", señaló.

Terashima explicó que se incrementarán las actividades de los programas Mente Chida y Juventud Sana, en coordinación con el DIF Coahuila e Inspira, principalmente para abordar temas relacionados con salud mental y prevención de adicciones. "Vamos a fortalecer sobre todo nuestras brigadas en las secundarias, en las preparatorias con los programas Mente Chida, Juventud Sana, de la mano del DIF Coahuila y con Inspira, sobre todo por el tema de la salud mental, de las adicciones y estaremos al pendiente, sobre todo a través de estas brigadas para tener la cercanía con los jóvenes de qué es lo que quieren", indicó.

El director del ICOJUVE agregó que las acciones no se limitarán a los centros educativos, sino que también se llevarán a colonias y otros espacios donde se concentran jóvenes, mediante programas orientados a atender sus necesidades. Precisó que el despliegue de las brigadas podría incrementarse a partir de la próxima semana, como parte del fortalecimiento de las medidas preventivas.

"Aunque son problemas totalmente ajenos al derivarse de situaciones familiares, a nosotros nos corresponde como autoridades tener más presencia, fortalecer todos los programas preventivos que tengamos para poder estar más al pendiente", sostuvo.

El funcionario destacó que las actividades se desarrollarán de manera conjunta con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF Coahuila y otras instituciones vinculadas con el arte, la cultura y el deporte. Consideró que estas áreas representan herramientas importantes para promover el bienestar y ofrecer alternativas de desarrollo a las y los jóvenes.

Terashima también recordó que existen servicios gratuitos de atención psicológica dirigidos a adolescentes y jóvenes. Señaló que en La Madriguera se brinda atención médica, psicológica, nutricional y odontológica, mientras que en otras regiones de Coahuila se mantiene coordinación con los institutos municipales de la juventud para ampliar el acceso a estos servicios.