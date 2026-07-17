Aguas de Saltillo reporta moderación en consumo de agua por lluvias

SALTILLO, COAH.- El consumo de agua potable en Saltillo aumenta entre 10 y 15 % durante la temporada de verano; sin embargo, las lluvias registradas en las últimas semanas y las temperaturas menos intensas han contribuido a moderar la demanda, informó Iván Vicente, gerente general de Aguas de Saltillo.

El directivo señaló que ese incremento corresponde al comportamiento esperado durante los meses de mayor calor, aunque este año la demanda ha sido menor a la registrada en mayo y en otros veranos debido a las condiciones climáticas. "Las lluvias que hemos tenido estos últimos días y las temperaturas un poquito más suaves han ayudado a moderar ese consumo", indicó.

Aseguró que Aguas de Saltillo cuenta con la infraestructura necesaria para atender el aumento estacional en la demanda, incluidos pozos de reserva que pueden entrar en operación para mantener el suministro.

En cuanto a la recarga de los mantos acuíferos, explicó que las precipitaciones recientes han favorecido la infiltración del agua al subsuelo debido a que se han presentado de forma moderada y constante, a diferencia de las lluvias torrenciales, que generan mayor escurrimiento superficial. Añadió que este comportamiento también beneficia la captación en los ríos que abastecen al sistema, al facilitar la infiltración hacia los acuíferos.

Vicente precisó que no es posible cuantificar de manera inmediata el volumen de agua infiltrada, ya que los niveles de los acuíferos se monitorean de forma permanente y, al mismo tiempo, continúa la extracción para abastecer a la población. "No se refleja de forma inmediata, pero sí se observa una tendencia a la recuperación de los mantos acuíferos", afirmó.

Respecto al comportamiento del consumo, reiteró que, aunque existe un incremento propio de la temporada, este no ha alcanzado los niveles observados en mayo gracias a las lluvias y a las temperaturas más frescas registradas en las últimas semanas.