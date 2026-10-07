Coahuila mantiene analfabetismo bajo: 30 mil personas aún sin leer

SALTILLO, COAH.- Aunque Coahuila mantiene un nivel de analfabetismo de 1.3 por ciento, alrededor de 30 mil personas aún no saben leer ni escribir, informó Jaime Bueno, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

El funcionario señaló que, de acuerdo con la encuesta intercensal del INEGI, México registró por primera vez una tasa de analfabetismo inferior al 4 por ciento, al ubicarse en 3.7 por ciento.

En el caso de Coahuila, indicó que el instituto mantiene la búsqueda de personas que requieren apoyo para aprender a leer y escribir, continuar con la primaria o secundaria y, posteriormente, acceder a otros niveles educativos.

Explicó que entre las personas que atiende el IEEA se encuentran habitantes provenientes de otros países, de otras entidades y personas nacidas en Coahuila.

Bueno señaló que el objetivo es continuar reduciendo el rezago educativo y mantener a Coahuila entre los estados con menores niveles en este indicador.

Como parte de esta estrategia, el IEEA cuenta con un convenio con el sistema de Preparatoria Abierta de la Secretaría de Educación, mediante el cual quienes concluyen su educación básica pueden ser canalizados para continuar con el bachillerato.

El director del instituto informó que este año se prevé entregar 26 mil certificados y brindar atención a más de 50 mil coahuilenses.

Indicó que la semana pasada se realizó el segundo encuentro de técnicos docentes, con la participación de 160 trabajadores del estado, quienes, junto con sus equipos de figuras docentes, se encargan de localizar a las personas que requieren los servicios del IEEA, asesorarlas, aplicarles evaluaciones y acompañarlas hasta la obtención de sus certificados.

Bueno afirmó que las metas establecidas para este año están prácticamente cumplidas.

Coahuila, agregó, es actualmente el tercer estado con menor rezago educativo al considerar conjuntamente el analfabetismo y los niveles de primaria y secundaria.

Respecto al perfil de las personas atendidas, explicó que existe una distribución prácticamente equilibrada entre quienes tienen de 15 a 59 años y quienes tienen 60 años o más.

Las mujeres representan un porcentaje ligeramente mayor dentro de la atención que brinda el instituto.

El funcionario destacó la importancia de que jóvenes, adultos y adultos mayores den el primer paso para iniciar o retomar sus estudios y posteriormente obtengan un certificado.

Señaló que, conforme disminuye el rezago educativo, el reto consiste en continuar incorporando a quienes aún requieren atención y orientar mayores esfuerzos hacia la secundaria, preparatoria, carreras técnicas y estudios universitarios.