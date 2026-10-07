Torneo de futbol Calle por Cancha en Saltillo busca prevenir conflictos

SALTILLO, COAH.- Con la participación de 40 pandillas de distintos sectores de Saltillo, el Gobierno municipal puso en marcha la segunda edición del torneo de futbol "Calle por Cancha", organizado por la Policía municipal para fomentar la convivencia y prevenir conflictos entre jóvenes.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, informó que la competencia inició en la colonia Gustavo Espinosa Mireles y continuará este jueves a las 19:00 horas en el parque Nogales, en el sector oriente de la ciudad.

Explicó que los equipos proceden de colonias de los sectores poniente, oriente, sur, centro y norte, por lo que las jornadas se desarrollarán semanalmente en diferentes puntos de Saltillo.

El funcionario señaló que el principal objetivo es generar lazos de convivencia entre los jóvenes y fortalecer la confianza con los elementos de la Policía municipal.

"Que nos vean a nosotros como unos aliados, que cuando tengan algún requerimiento, alguna emergencia, pues se acerquen con la Policía con toda la confianza del mundo", expresó.

Garza Félix indicó que la convivencia deportiva también ha permitido inhibir las diferencias entre grupos que anteriormente pudieran mantener conflictos.

"Las rencillas que ellos traen a veces ahí se inhiben y de eso se trata, de que haya más lazos de confianza y prevenir las riñas y prevenir las faltas administrativas y los delitos en nuestra ciudad", afirmó.

Además de los jugadores, los encuentros congregan a familiares y amigos que acuden para apoyar a los equipos. En la primera jornada, dijo, hubo presencia de mujeres, niños y mascotas, por lo que las actividades se convierten también en espacios de convivencia comunitaria.

El torneo es una liga interna creada con apoyo del municipio. Como incentivo, el equipo ganador recibirá apoyo para obtener sus uniformes.

Durante los partidos participan elementos de distintos agrupamientos, entre ellos binomios caninos y personal del Grupo de Reacción Sureste.

Garza Félix explicó que la presencia policial busca privilegiar la convivencia y el acercamiento con los jóvenes, más que una imagen de represión.

Incluso, señaló que en algunas ocasiones los propios elementos participan en partidos con los jóvenes.

Como parte de la estrategia, una vez que concluya la competencia se contempla organizar un cuadrangular en el que participen elementos de la Policía municipal, del Grupo de Reacción Sureste y jóvenes participantes del torneo.

El objetivo será reforzar la dinámica de convivencia y cercanía entre los participantes y los cuerpos de seguridad municipales.